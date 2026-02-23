Marcelo Gallardo dejará de ser el técnico de River

El conjunto de Núñez pasó a ser el que más partidos perdió —11— en los últimos 15 encuentros entre los 30 clubes de la Primera División. A la vez, profundizó una seguidilla preocupante, con 13 caídas en sus 20 presentaciones más recientes, uno de los tramos más desfavorables de su historia.

Así lo comunicó el director técnico en un video que difundió luego de dirigir la práctica de esta tarde en Núñez. Lo hizo tras dialogar con la comisión directiva y con el plantel en medio de la crisis que sacude a La Banda.

"La emoción y el dolor de anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional a lo largo de todos estos años. Incluso, en los momentos más delicados como este", adelantó Gallardo en las imágenes que grabó y subió a la cuenta oficial del club. De esa manera, dirigirá su último partido este jueves, de local, contra Banfield a las 19.30 por la séptima fecha del torneo doméstico.