Marcelo Gallardo presentó este lunes su renuncia como director técnico de River Plate y así dio por finalizado su segundo ciclo en el Millonario. La decisión la tomó después de ser derrotado 1 a 0 por Vélez en el estadio José Amalfitani y sumar la tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura, lo que agudizó la crisis heredada del semestre anterior.
Marcelo Gallardo dejará de ser el técnico de River
