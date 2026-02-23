Marcelo Gallardo dejará de ser el técnico de River

"
La decisión la tomó después de ser derrotado 1 a 0 por Vélez en el estadio José Amalfitani y sumar la tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura.

Marcelo Gallardo presentó este lunes su renuncia como director técnico de River Plate y así dio por finalizado su segundo ciclo en el Millonario. La decisión la tomó después de ser derrotado 1 a 0 por Vélez en el estadio José Amalfitani y sumar la tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura, lo que agudizó la crisis heredada del semestre anterior.

Gallardo había vuelto a River el 5 de agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis, lo que dio comienzo a su segunda etapa en el club. En su segundo ciclo, Marcelo Gallardo dirigió 85 partidos en River Plate, con un balance de 37 triunfos, 27 empates y 21 derrotas.

El entrenador se consolidó como el más exitoso de la historia del club durante su primera etapa, en la que conquistó 14 títulos y construyó un equipo de alto vuelo futbolístico que protagonizó recordados clásicos frente a Boca. Sin embargo, su regreso quedó marcado por un cierre adverso: los últimos resultados configuraron la peor racha negativa del equipo en registros históricos recientes.

El conjunto de Núñez pasó a ser el que más partidos perdió —11— en los últimos 15 encuentros entre los 30 clubes de la Primera División. A la vez, profundizó una seguidilla preocupante, con 13 caídas en sus 20 presentaciones más recientes, uno de los tramos más desfavorables de su historia.

Así lo comunicó el director técnico en un video que difundió luego de dirigir la práctica de esta tarde en Núñez. Lo hizo tras dialogar con la comisión directiva y con el plantel en medio de la crisis que sacude a La Banda.

"La emoción y el dolor de anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional a lo largo de todos estos años. Incluso, en los momentos más delicados como este", adelantó Gallardo en las imágenes que grabó y subió a la cuenta oficial del club. De esa manera, dirigirá su último partido este jueves, de local, contra Banfield a las 19.30 por la séptima fecha del torneo doméstico.

