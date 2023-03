River le ganó un partidazo a Universidad de Chile en Salta

El mismo lateral derecho fue quien a los tres del complemento conectó con Miguel Borja para que el colombiano consiguiera la igualdad. A partir de allí, y aún con los cambios esperados y obligados -Elías Gómez y Agustín Palavecino terminaron con hielo-, los de Micho hicieron méritos para pasar al frente y lo lograron a los 12 con otro desborde de Herrera y el gol de Esequiel Barco y a los 22 con Pablo Solari recibiendo de Borja, que había arrancado en posición dudosa.

Ya con mucho recambio en cancha e incluso el debut no oficial del hijo de Marcelo Gallardo, Matías, llegó el descuento del argentino Leandro Fernández de tiro libre. Pese a algunos intentos más de los de Mauricio Pellegrino, el marcador no se movió y terminó favorable a un River que sigue en crecimiento aún con sus no habituales titulares.

FORMACIONES:

River Plate: Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Tomás Castro Ponce, Agustín Palavecino; Esequiel Barco, Pablo Solari, Miguel Borja y Franco Alfonso. DT: Martín Demichelis.

Universidad de Chile: Pedro Garrido; Juan Pablo Gómez, Matías Zaldivia, Ignacio Tapia, Mauricio Morales; Renato Cordero, Israel Poblete, Federico Mateos, Lucas Assadi; Nicolás Guerra y Cristian Palacios. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Padre Martearena