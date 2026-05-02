Santiago Beltrán es la mejor (e inesperada) noticia que recibió River en este 2026. El arquerito de 21 años viene de ser decisivo en el triunfo sobre Bragantino en Brasil, por Copa Sudamericana, y se afianza en un puesto muy difícil. Sus actuaciones ya empezaron a hacer ruido y un ícono del puesto, como José Luis Chilavert, lo llenó de elogios. "Argentina tiene que estar tranquilo, soñar que tiene el sustituto de Dibu Martínez, sin lugar a dudas", dijo en Radio La Red.
El tremendo elogio de Chilavert a Santiago Beltrán, arquero de River
El paraguayo, un ícono del puesto, halagó el presente del pibe del Millonario y hasta se animó a ponerlo en carrera para suceder al Dibu Martínez en la Selección Argentina.