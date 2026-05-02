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El tremendo elogio de Chilavert a Santiago Beltrán, arquero de River

El paraguayo, un ícono del puesto, halagó el presente del pibe del Millonario y hasta se animó a ponerlo en carrera para suceder al Dibu Martínez en la Selección Argentina.

Santiago Beltrán es la mejor (e inesperada) noticia que recibió River en este 2026. El arquerito de 21 años viene de ser decisivo en el triunfo sobre Bragantino en Brasil, por Copa Sudamericana, y se afianza en un puesto muy difícil. Sus actuaciones ya empezaron a hacer ruido y un ícono del puesto, como José Luis Chilavert, lo llenó de elogios. "Argentina tiene que estar tranquilo, soñar que tiene el sustituto de Dibu Martínez, sin lugar a dudas", dijo en Radio La Red.

El paraguayo marcó una época y fue una de las grandes estrellas del fútbol argentino durante la década del 90. Polémico y frontal, desde su retiro su nombre aparece más vinculado a críticas ácidas o a declaraciones casi irreproducibles, por eso sus halagos adquieren otro valor.

La leyenda de Vélez reconoció que tenía en vista al 1 del Millonario y contó: "Lo vengo siguiendo desde que debutó en el arco de River. Ayer estaba viendo el partido con mi hermano mayor y resaltábamos la personalidad con la edad que tiene, la autoridad con que sale a buscar un balón arriba y después, tapar el penal en un campo, en este caso en Brasil, no es fácil".

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Tanto se envalentonó Chila en los elogios al pibe, que sorprendió cuando, con firmeza, afirmó: "Para mí, estamos en presencia de un arquero... que la Argentina tiene que estar tranquilo, soñar que tiene el sustituto de Dibu Martínez, sin lugar a dudas".

Cabe recordar que, en la noche del jueves, Beltrán le contuvo el penal a Sasha cuando el encuentro estaba 0-0 y luego River pudo traerse los tres puntos de San Pablo gracias al agónico gol de Lucas Martínez Quarta. Su actuación fue vital para acomodar al equipo en lo alto del Grupo H de la Copa Sudamericana y fue destacado como la figura del encuentro.

"He visto las declaraciones de Coudet que no se lo exigió tanto, no. Sacó una pelota que por ahí muchos no le dan importancia: le tiraron un centro atrás, se jugó el cuerpo, el pellejo, justamente con un defensor de él, y sacó esa pelota terrible que cortó el centro", valoró Chilavert. Y añadió: "Después, dos remates desde fuera del área que los sacó tocándole con la mano. Para muchos es fácil, pero hay que sacarlo. Las pelotas hoy en día... esta pelota para más toma velocidad y se mueve".

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