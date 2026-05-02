El tremendo elogio de Chilavert a Santiago Beltrán, arquero de River

Tanto se envalentonó Chila en los elogios al pibe, que sorprendió cuando, con firmeza, afirmó: "Para mí, estamos en presencia de un arquero... que la Argentina tiene que estar tranquilo, soñar que tiene el sustituto de Dibu Martínez, sin lugar a dudas".

Cabe recordar que, en la noche del jueves, Beltrán le contuvo el penal a Sasha cuando el encuentro estaba 0-0 y luego River pudo traerse los tres puntos de San Pablo gracias al agónico gol de Lucas Martínez Quarta. Su actuación fue vital para acomodar al equipo en lo alto del Grupo H de la Copa Sudamericana y fue destacado como la figura del encuentro.

"He visto las declaraciones de Coudet que no se lo exigió tanto, no. Sacó una pelota que por ahí muchos no le dan importancia: le tiraron un centro atrás, se jugó el cuerpo, el pellejo, justamente con un defensor de él, y sacó esa pelota terrible que cortó el centro", valoró Chilavert. Y añadió: "Después, dos remates desde fuera del área que los sacó tocándole con la mano. Para muchos es fácil, pero hay que sacarlo. Las pelotas hoy en día... esta pelota para más toma velocidad y se mueve".