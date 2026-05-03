El Monumental fue escenario de una noche para olvidar para River, que cayó 1-0 ante Atlético Tucumán en la novena fecha postergada del Torneo Apertura 2026. El equipo de Eduardo Coudet fue de menos a más pero no tuvo la precisión necesaria para convertir y pagó caro una sola desconcentración defensiva.
River Plate perdió 1-0 con Atlético Tucumán, pero igual se clasificó segundo en su grupo
River perdió 1-0 ante Atlético Tucumán en el Monumental por la novena fecha del Apertura 2026. La derrota no afecta la clasificación del Millonario, que ya tiene asegurado el segundo puesto de la zona B.