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River Plate perdió 1-0 con Atlético Tucumán, pero igual se clasificó segundo en su grupo

River perdió 1-0 ante Atlético Tucumán en el Monumental por la novena fecha del Apertura 2026. La derrota no afecta la clasificación del Millonario, que ya tiene asegurado el segundo puesto de la zona B.

El Monumental fue escenario de una noche para olvidar para River, que cayó 1-0 ante Atlético Tucumán en la novena fecha postergada del Torneo Apertura 2026. El equipo de Eduardo Coudet fue de menos a más pero no tuvo la precisión necesaria para convertir y pagó caro una sola desconcentración defensiva.

El único gol del partido llegó a los 18 minutos del primer tiempo. Una gambeta de Franco Nicola por el costado izquierdo desequilibró a Germán Pezzella, el centro al segundo palo le quedó a Maximiliano Villa y su remate fallido terminó siendo un pase atrás perfecto para que Renzo Tesuri defina de primera y pusiera el 1-0.

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River reclamó su lugar en el partido con varias llegadas de riesgo: un remate de Agustín Ruberto que se fue en el palo, una cabezazo de Maximiliano Salas que pegó en el travesaño y un disparo final de Juan Fernando Quintero que el arquero Luis Ingolotti contuvo sin dar rebote en una actuación destacada. Pero el gol no llegó.

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La derrota, de todos modos, no tiene consecuencias para el Millonario: ya tiene garantizado el segundo puesto de la zona B con 29 puntos y su lugar en los octavos de final. El rival aún no está definido: podría ser San Lorenzo o, si gana por dos goles de diferencia su último partido, Defensa y Justicia.

Embed - clubes del interior on Instagram: " EL GOL DEL TRIUNFO DEL DECANO Atlético Tucumán ganó en el Estadio Monumental y volvió a sumar de visitante tras 463 días. Y lo hizo nada menos que venciendo a River Plate en su casa."
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Del otro lado, Atlético Tucumán festejó su primer triunfo como visitante desde el 24 de enero de 2025, aunque no alcanzó para clasificar entre los ocho mejores y cerró la fase regular en el 13° puesto con 14 puntos.

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