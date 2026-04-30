River ganó en Brasil y se afianzó en la punta de su zona en la Sudamericana

Antes de esa acción, el conjunto brasileño ya había avisado con remates de media distancia y juego aéreo, mientras que River respondía con aproximaciones aisladas, sin lograr imponer su ritmo.

El desarrollo cambió a los 59 minutos, cuando el local sufrió la expulsión de Alix Vinicius por doble amarilla. Con un hombre más, River adelantó líneas, aunque le costó traducir la superioridad numérica en situaciones claras.

Cuando el empate parecía sellado, llegó el golpe final. A los 93 minutos, un centro desde la izquierda encontró a Lucas Martínez Quarta, que ganó en el área y conectó de cabeza para marcar el 1-0 definitivo.

image

El gol desató el festejo visitante y terminó de coronar una actuación sólida en un escenario exigente. Con este resultado, River no solo quedó en la cima del grupo, sino que además relegó a Bragantino, que permanece con tres unidades, mientras Carabobo aparece como escolta.

image A Colidio no le gustó la presencia de la cámara durante la pausa de rehidratación y le pegó un golpe innecesario.

El equipo argentino dio así un paso importante en su objetivo de avanzar a la siguiente fase, mostrando carácter en un partido donde la eficacia y la respuesta en momentos clave marcaron la diferencia.