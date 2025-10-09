"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Miguel Angel Russo

River homenajeó a Miguel Ángel Russo en su entrenamiento

El plantel y el cuerpo técnico de River Plate recordaron a Miguel Ángel Russo en la previa de la práctica. Realizaron un respetuoso minuto de silencio.

El plantel de River Plate homenajeó a Miguel Ángel Russo en la previa de su entrenamiento del jueves. Los jugadores y el cuerpo técnico tuvieron un sentido momento en su predio de Ezeiza.

Gallardo reunió a todos en el centro del campo y realizaron un minuto de silencio en memoria del entrenador de Boca Juniors.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1976289609416937483&partner=&hide_thread=false

Te puede interesar...

La imagen se publicó en las redes sociales de River. El club ya se había pronunciado, también en las redes, tras conocerse la trágica noticia.

El comunicado oficial de River:

"El Club Atlético River Plate, a través de su Comisión Directiva, lamenta profundamente el fallecimiento de quien actualmente se desempañara como entrenador de Boca Juniors.

Russo tuvo una extensa trayectoria como jugador, etapa en la cual vistió la camiseta de Estudiantes de La Plata y de la Selección Argentina. Como entrenador, dirigió a varios equipos del fútbol argentino y también en el exterior, tanto en América como en Europa.

River Plate acompaña a sus familiares y seres queridos en estos momentos de tristeza y dolor".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1976055375343566882&partner=&hide_thread=false

Temas

Te puede interesar