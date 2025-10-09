River homenajeó a Miguel Ángel Russo en su entrenamiento

La imagen se publicó en las redes sociales de River. El club ya se había pronunciado, también en las redes, tras conocerse la trágica noticia.

El comunicado oficial de River:

"El Club Atlético River Plate, a través de su Comisión Directiva, lamenta profundamente el fallecimiento de quien actualmente se desempañara como entrenador de Boca Juniors.

Russo tuvo una extensa trayectoria como jugador, etapa en la cual vistió la camiseta de Estudiantes de La Plata y de la Selección Argentina. Como entrenador, dirigió a varios equipos del fútbol argentino y también en el exterior, tanto en América como en Europa.

River Plate acompaña a sus familiares y seres queridos en estos momentos de tristeza y dolor".