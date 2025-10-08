"
Miguelo, el maestro del fútbol que dejó su legado: "Son decisiones"

Su frase más célebre, “Son decisiones”, refleja la filosofía de un hombre que valoraba el trabajo en equipo, la humildad y la pasión por la pelota.

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años, dejando un legado imborrable en el fútbol argentino y en la formación de jugadores y equipos. Desde su infancia en Villa Diamante, Lanús, hasta su trayectoria internacional como entrenador, Russo fue ejemplo de humildad, esfuerzo y claridad en sus convicciones.

Para quienes lo conocieron y para los hinchas, cuatro palabras lo definen sin dudas: “Son decisiones”. La frase se popularizó tras la Libertadores de 2007 con Boca Juniors, cuando el periodismo le preguntaba por la rotación del equipo. Russo explicó durante un Zoom con el canal oficial del club que su respuesta no era un eslogan sino una filosofía: “El entrenador vive tomando decisiones permanentemente, el fútbol siempre te genera cambios”. La frase se volvió icónica, incluso San Lorenzo la utilizó en un tuit al anunciarlo como entrenador.

En su extensa carrera, Russo dejó varias enseñanzas que resumen su forma de entender la vida y el fútbol:

1. “El fútbol es un juego de equipo, y el que mejor trabaja en equipo, gana”

El éxito para Russo no dependía del talento individual sino de la integración y cooperación del grupo. “La clave estuvo en la unión de grupo”, decía, convencido de que la fuerza de un equipo se construye en conjunto.

2. “Soy claro y no miento”

La honestidad y la transparencia fueron sus pilares en la relación con los jugadores. En 2003, en El Gráfico, explicó: “Si marcás las reglas de entrada, es más simple. Tengo capacidad de trabajo y honestidad en todos mis actos. Me considero querido dentro del ambiente”.

3. Su reflexión sobre la derrota

Russo creía en aprender de cada caída y en valorar los pequeños detalles de la vida. “Uno necesita darle más valor a la vida, a pequeños detalles… y luchás para modificarlo”, reflexionó en 2011.

4. Ser sostén de su familia

Hijo mayor de ocho hermanos, Miguel trabajó desde niño para mantener a su familia tras la muerte de su padre. Contó que todo lo que ganaba en sus primeros trabajos iba para su madre y que desde joven supo que la disciplina y el esfuerzo eran inseparables del éxito.

5. Luchar contra el cáncer con dignidad

Russo enfrentó su enfermedad con coraje y discreción. En 2024, explicó: “Nunca me entró en la cabeza la dimensión de la enfermedad, la dejé de lado… Le tuve respeto, dedicación y confío en los médicos. Pero la gente no puede ni tiene que saberlo, son cosas íntimas”.

A lo largo de su vida, Russo se ganó el respeto de colegas, jugadores y fanáticos no solo por sus títulos, sino por su capacidad de enseñar y liderar con ejemplo. Su frase inmortal, “Son decisiones”, seguirá recordando su pasión por el fútbol, su mirada sensata y su estilo único de conducción.

