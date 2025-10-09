Imperdible receta de pan casero de sésamo

Este pan puede presentarse como en baguettes o bollitos individuales, según la preferencia o la ocasión. Es una excelente opción para servir en la mesa del desayuno, acompañar una tabla de fiambres, o como base de sándwiches frescos.

Tiempo de preparación

La preparación total demanda unas 2 horas y 20 minutos, distribuidas de la siguiente manera:

Preparación de ingredientes y amasado: 15 minutos

15 minutos Primer levado: 1 hora

1 hora Armado y segundo levado: 40 minutos

40 minutos Cocción en horno: 25 minutos

Ingredientes

1 kg de harina 000 o 0000

25 g de levadura fresca (o 10 g de levadura seca)

550 ml de agua tibia

2 cucharadas de azúcar

2 cucharaditas de sal

3 cucharadas de aceite neutro

100 g de semillas de sésamo

1 huevo batido (opcional, para pincelar)

Cómo hacer pan casero de sésamo, paso a paso

Se disuelve la levadura y el azúcar en un poco de agua tibia. Se deja reposar 10 minutos hasta que espume.

A continuación, se incorpora la harina y la sal, mezclando con el agua tibia restante y el aceite hasta formar una masa.

Se amasa durante 10 a 15 minutos hasta que la masa esté suave y elástica.

La masa se coloca en un bol aceitado, se cubre y se deja leudar en un sitio cálido durante una hora.

Se desgasifica la masa y se le da forma (hogazas, baguettes, bollitos).

Los panes se disponen sobre una placa, se cubren y se dejan reposar otros 40 minutos.

Se precalienta el horno a 200°C. Se pincelan los panes con huevo batido o agua y se espolvorean con semillas de sésamo.

Se hornean 20-25 minutos hasta dorar y que al golpear la base suene hueca.

Se enfrían sobre rejilla antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Usando 1 kg de harina, la receta rinde aproximadamente 2 panes grandes o 16 a 18 bollitos, es decir, 12 a 16 porciones usuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de 60 g aporta aproximadamente:

Calorías: 180

180 Grasas: 4 g

4 g Grasas saturadas: 0.5 g

0.5 g Carbohidratos: 32 g

32 g Azúcares: 1.2 g

1.2 g Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan casero de sésamo, bien envuelto y almacenado en un lugar seco, se conserva fresco por 2 a 3 días. Puede congelarse por hasta 2 meses.