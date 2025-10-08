Miguel Ángel Russo, ícono del fútbol argentino, dejó San Juan con una huella imborrable tras su visita en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura de Primera División. Su paso por la provincia quedó marcado por un emotivo momento en los pasillos del Estadio Hilario Sánchez, donde se produjo el cálido reencuentro con Diego “Pulpo” González, volante que no pudo contener las lágrimas.
El último emotivo recuerdo de Miguel Ángel Russo con el "pulpito" González
