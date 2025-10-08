"
El último emotivo recuerdo de Miguel Ángel Russo con el "pulpito" González

El ex entrenador de Boca Juniors y San Lorenzo visitó San Juan en la fecha 12 del Torneo Apertura de Primera División, dejando un emotivo saludo con Diego González y un recuerdo imborrable en los pasillos del Estadio Hilario Sánchez.

Miguel Ángel Russo, ícono del fútbol argentino, dejó San Juan con una huella imborrable tras su visita en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura de Primera División. Su paso por la provincia quedó marcado por un emotivo momento en los pasillos del Estadio Hilario Sánchez, donde se produjo el cálido reencuentro con Diego “Pulpo” González, volante que no pudo contener las lágrimas.

“Lo admiro y es una persona que quiero mucho”, dijo González entre sollozos, reflejando la profunda relación que lo unía con Russo. El abrazo entre ambos fue mucho más que un gesto de cariño: simbolizó respeto, admiración y la huella que Russo dejó en quienes compartieron vestuario y cancha con él.

Durante la jornada, San Lorenzo se impuso 1-0 ante San Martín, en un partido que homenajeaba al flamante DT Leandro “Pipi” Romagnoli. Pero más allá del resultado, la atención de los presentes se centró en Russo. Los plateistas lo llenaron de aplausos mientras caminaba hacia el banco de suplentes, y su serenidad, afecto y humildad fueron reconocidos por todos, consolidándolo como un verdadero caballero del fútbol.

El reciente fallecimiento de Russo, tras una dura enfermedad, genera tristeza absoluta en el mundo futbolero. Sin embargo, su paso por San Juan sirve como un recordatorio de su legado: no solo como entrenador exitoso, sino como un referente humano que marcó a jugadores y aficionados por igual.

El video del abrazo con González se viralizó rápidamente, emocionando a hinchas y colegas en todo el país, dejando claro que la memoria de Russo trasciende más allá de los resultados deportivos.

