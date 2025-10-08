El último emotivo recuerdo de Miguel Ángel Russo con el "pulpito" González

“Lo admiro y es una persona que quiero mucho”, dijo González entre sollozos, reflejando la profunda relación que lo unía con Russo. El abrazo entre ambos fue mucho más que un gesto de cariño: simbolizó respeto, admiración y la huella que Russo dejó en quienes compartieron vestuario y cancha con él.

Durante la jornada, San Lorenzo se impuso 1-0 ante San Martín, en un partido que homenajeaba al flamante DT Leandro “Pipi” Romagnoli. Pero más allá del resultado, la atención de los presentes se centró en Russo. Los plateistas lo llenaron de aplausos mientras caminaba hacia el banco de suplentes, y su serenidad, afecto y humildad fueron reconocidos por todos, consolidándolo como un verdadero caballero del fútbol.