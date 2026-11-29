Dos penales fallados y un partido que River no pudo liquidar

La segunda parte tuvo momentos de dominio de Instituto, aunque la Gloria no consiguió transformar esa presión en situaciones claras frente al arco de Santiago Beltrán.

River, en cambio, encontró espacios para atacar de contraataque y tuvo oportunidades para sentenciar la serie. La falta de eficacia volvió a ser un problema: Thiago Almada también desperdició un penal, sancionado por una infracción de Ledesma sobre Tomás Galván.

Pese a los dos remates desde los doce pasos que no terminaron en gol, el Millonario sostuvo la ventaja conseguida por Montiel y cerró la clasificación.

Para Instituto, la derrota significó el final de su participación en el Clausura. El equipo cordobés, que venía de una racha de nueve partidos sin perder, también se despide después de conseguir por primera vez la clasificación a una copa internacional.

Se viene un clásico ante Independiente

River ya conoce a su próximo rival. En las semifinales se enfrentará a Independiente, que eliminó a Vélez en Liniers mediante una definición por penales.

El cruce se disputará el próximo fin de semana en el estadio Monumental, aunque todavía resta confirmar el día y el horario.

Este domingo se completará el cuadro de cuartos de final con los partidos entre Rosario Central y Barracas Central, y Boca Juniors frente a Gimnasia La Plata.