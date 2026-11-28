Una primera parte marcada por la tensión

El encuentro comenzó con mucha intensidad y una disputa física en distintos sectores de la cancha. Estudiantes intentó tomar la iniciativa y tuvo algunas aproximaciones para abrir el marcador. Guido Carrillo contó con una de las oportunidades más claras al conectar de cabeza un tiro de esquina, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Palmeiras también tuvo momentos de dominio de la pelota, aunque le costó generar situaciones claras. Sobre el cierre de la primera parte, Lucas Evangelista construyó una buena acción por la izquierda y envió un centro atrás que Marcos Rojo estuvo cerca de convertir.

La tensión también se trasladó a los cruces entre los futbolistas. Una fuerte infracción de Flaco López sobre Rojo provocó un tumulto entre jugadores de ambos equipos. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela intervino y amonestó al delantero de Palmeiras y a Agustín Giay.

Ramón Sosa apareció para definir la final

En el entretiempo, Abel Ferreira movió el banco e hizo ingresar a Arthur en lugar de Piquerez para reforzar el sector izquierdo. La modificación tuvo un efecto inmediato.

A los seis minutos del complemento, Palmeiras encontró el gol que terminaría definiendo el partido. Arthur Gabriel filtró un pase para Jhon Arias, quien asistió a Ramón Sosa. El delantero, con pasado en Gimnasia de La Plata, definió de primera dentro del área y venció a Fernando Muslera.

El tanto le permitió al Verdao ponerse en ventaja en una final muy disputada y encaminarse hacia su cuarta Copa Libertadores.