En cuanto a la formación, Ponzio sabe que contará con las bajas de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Fausto Vera. A Cachete el Tribunal de Disciplina de AFA le redujo la sanción de tres a dos fechas, por lo que, si el Millonario se clasifica ante el Granate, volverá a la titularidad. Los mediocampistas en cambio, no jugarán por diferentes lesiones. Giovanni González y el juvenil Santiago Espíndola, de apenas un partido en Primera, serán titulares. Además, Lucas Martínez Quarta, que dejó atrás su suspensión tras la expulsión en el Superclásico, iría al banco a causa de sus bajos rendimientos.

Lanús, por su parte, terminó quinto en la Zona A con 26 unidades tras un empate 1 a 1 ante Central Córdoba que lo condenó a jugar la primera instancia en condición de visitante. Con 12 goles recibidos en 16 jornadas, el equipo de Mauricio Pellegrino es, junto a Rosario Central, el que menos concedió en la fase regular.

Además, históricamente ha sido un hueso duro de roer para River, que no logra eliminarlo de un torneo desde hace 94 años. Desde entonces, el Granate le ganó cinco duelos directos al Millonario, entre los que se destacan los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2013, la Supercopa Argentina 2017 y las semifinales de la Copa Libertadores de ese mismo año.

En cuanto al once, el entrenador sabe que no podrá contar con Agustín Cardozo a causa de un traumatismo en el peroné de la pierna derecha. Por otra parte, José Canale, con un esguince en la rodilla izquierda, iría al banco de suplentes.

La posible formación de River vs. Lanús, por los octavos de final del Torneo Clausura

Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

El probable once de Lanús vs. River, por los octavos de final del Torneo Clausura