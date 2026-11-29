¡VALDÉZ PUSO EL 1-0 DE INDEPENDIENTE EN EL ALARGUE!



El defensor del Rojo aprovechó un despeje defectuoso de Vélez y no perdonó para adelantar a su equipo.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/mACEgdCRSt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 29, 2026

El momento decisivo llegó cuando el debutante Nosei estrelló su remate contra el travesaño y dejó la clasificación en los pies de Facundo Zabala.

El lateral izquierdo de Independiente no falló y convirtió el penal que desató el festejo del conjunto de Avellaneda, que consiguió una trabajada clasificación en condición de visitante.

Con este resultado, el Rey de Copas se metió entre los cuatro mejores equipos del campeonato y mantiene intacta su ilusión de conquistar el título.

En la próxima instancia, Independiente se enfrentará a River Plate, que derrotó por 1 a 0 a Instituto en Córdoba. De esta manera, el Torneo Clausura tendrá un clásico entre dos grandes del fútbol argentino por un lugar en la final.