Independiente dio otro golpe en el Torneo Clausura 2026 y se clasificó a las semifinales tras eliminar a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani. El conjunto dirigido por Jadson Viera se impuso por 3 a 1 en la tanda de penales, luego de igualar 1 a 1 en los 120 minutos de juego.
En penales, Independiente le ganó a Vélez y jugará ante RIver la semifinal
El Fortín y el Rojo empataron 1 a 1 en 120 minutos y desde los doce pasos el elenco de Jádson Viera se impuso por 3 a 1 en el estadio José Amalfitani. Espera por River o Instituto.