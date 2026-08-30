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San Martín visita a Atlanta con la mira puesta en sumar de a tres

El Verdinegro enfrentará este domingo a Atlanta desde las 15:30, en el estadio Don León Kolbowsky, por la fecha 27 de la Primera Nacional. El equipo sanjuanino llega tras vencer a Gimnasia y Tiro y buscará prolongar su recuperación en el campeonato.

San Martín de San Juan afrontará este domingo un nuevo compromiso por la Primera Nacional, cuando visite a Atlanta desde las 15:30, en el estadio Don León Kolbowsky, por la fecha 27 del torneo.

El conjunto sanjuanino llega con el envión de haber conseguido una importante victoria en la jornada anterior. En su última presentación, el Verdinegro derrotó 3-1 a Gimnasia y Tiro como local y buscará repetir el resultado para seguir escalando posiciones y consolidar su recuperación.

En las últimas cuatro fechas, San Martín acumuló una victoria y tres empates, con seis goles a favor y tres en contra. Ahora tendrá por delante una exigente prueba como visitante ante un Atlanta que también llega envalentonado.

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Atlanta llega después de imponerse 1-0 ante Nueva Chicago y buscará aprovechar su condición de local para volver a sumar de a tres.

El historial reciente favorece al conjunto de Villa Crespo: en los últimos cuatro enfrentamientos hubo tres triunfos de Atlanta y un empate. El antecedente más reciente corresponde al 13 de abril, cuando Atlanta se impuso 2-1 ante San Martín por el campeonato.

El Verdinegro tendrá así la posibilidad de tomarse revancha y conseguir un triunfo que le permita continuar con su levantada en la recta final de la competencia.

El encuentro será arbitrado por Maximiliano Manduca y comenzará a las 15:30.

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