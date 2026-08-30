San Martín de San Juan afrontará este domingo un nuevo compromiso por la Primera Nacional, cuando visite a Atlanta desde las 15:30, en el estadio Don León Kolbowsky, por la fecha 27 del torneo.
San Martín visita a Atlanta con la mira puesta en sumar de a tres
El Verdinegro enfrentará este domingo a Atlanta desde las 15:30, en el estadio Don León Kolbowsky, por la fecha 27 de la Primera Nacional. El equipo sanjuanino llega tras vencer a Gimnasia y Tiro y buscará prolongar su recuperación en el campeonato.