San Martín visita a Atlanta con la mira puesta en sumar de a tres

Atlanta llega después de imponerse 1-0 ante Nueva Chicago y buscará aprovechar su condición de local para volver a sumar de a tres.

El historial reciente favorece al conjunto de Villa Crespo: en los últimos cuatro enfrentamientos hubo tres triunfos de Atlanta y un empate. El antecedente más reciente corresponde al 13 de abril, cuando Atlanta se impuso 2-1 ante San Martín por el campeonato.

El Verdinegro tendrá así la posibilidad de tomarse revancha y conseguir un triunfo que le permita continuar con su levantada en la recta final de la competencia.

El encuentro será arbitrado por Maximiliano Manduca y comenzará a las 15:30.