Por penales, River perdió ante Independiente Santa Fé y quedó eliminado

Para la revancha, Coudet recuperará a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, tres futbolistas que no estuvieron en Colombia. Los laterales volverán al equipo y Driussi aparece como una de las alternativas para el ataque.

¡FORMACIONES!

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe: Weibmar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Nahuel Bustos; Jáder Obrian, Hugo Rodallega y Alexis Zapata. DT: Pablo Repetto.

Del otro lado estará un Santa Fe que consiguió sostener el cero en Bogotá y sabe que cualquier empate con goles lo favorecerá. El ganador de la serie enfrentará a Vasco da Gama en los cuartos de final.

River necesita ganar para evitar una definición por penales. Una derrota lo dejará afuera y pondrá al ciclo de Coudet frente a un escenario límite.