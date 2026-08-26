Pezzella llegó a un acuerdo y rescindió su contrato con River

River se deshizo de un nuevo jugador colgado durante esta noche, al confirmar la salida del defensor central Germán Pezzella, que ya es jugador libre y puede elegir su próximo club entre las ofertas que tenga.

La vuelta del defensor al “Millonario” estuvo cargada de idas y vueltas desde el principio.

La decisión que lo hizo volver al club en el que se formó deportivamente se concretó en agosto de 2024, poco después de haber sido campeón de la Copa América con la Selección argentina y cortando un ciclo de nueve años en el fútbol europeo: seis en el Real Betis español, interrumpidos en dos etapas, y otros tres en la Fiorentina de Italia.

Con un gran nivel en sus primeros encuentros, el defensor tuvo una noche trágica en la semifinal de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro de Brasil, con una caída por 3-0 en el partido de ida en la que quedó marcado como responsable, y nunca pudo volver a tener el rendimiento con el que había llegado.

Tras terminar el año con una lesión, el defensor se encontraba alternando titularidades con suplencias durante el inicio del segundo semestre de 2025, hasta recibir la peor noticia: se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en agosto.

Luego de haber sufrido una de las peores lesiones que puede padecer un atleta, su nuevo regreso al equipo llegó en abril de este año, en un encuentro ante Carabobo de Venezuela por la Copa Sudamericana y ya con Eduardo Coudet como entrenador del club de la banda roja.

Después de su recuperación, el central jugó apenas ocho partidos, cuatro de ellos como titular, hasta un final de semestre que también representó su salida de River: fue parte de los futbolistas apartados que debieron comenzar a entrenarse en el predio de Cantilo.

A la par de jugadores como el delantero Maximiliano Salas, el volante Giuliano Galoppo y los laterales Fabricio Bustos y Matías Viña, el exjugador de la Fiorentina fue parte de los entrenamientos del segundo grupo, junto a un preparador físico, a la espera de una oferta que no llegó, por lo que terminó por llegar a un acuerdo para rescindir el vínculo que lo unía al club.

A pesar de su turbulenta salida del club, el campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección argentina se despidió de la institución con un breve pero emotivo mensaje en redes sociales: “Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias”.