Con un Messi imparable, Inter Miami venció por 7 a 1 a Montreal

El resultado significó el retorno al triunfo para el equipo de Florida, quebrando una racha adversa de cinco compromisos oficiales sin sumar de a tres, bajo la dirección técnica interina de Ángel Guillermo Hoyos a la espera de la habilitación de Cristian González.

El planteo táctico inicial dispuso dos variantes clave respecto al cotejo previo frente a Toronto: el ingreso de Noah Allen en lugar de Sergio Reguilón por la banda izquierda y el retroceso posicional de Casemiro a la zaga central —reemplazando a Gonzalo Luján—, lo que permitió situar a Yannick Bright como mediocentro de contención para optimizar el balance defensivo del equipo de la Florida.

La superioridad del elenco local sobre el conjunto canadiense se tradujo rápidamente en situaciones de peligro en el arco rival.

Tras un disparo de Messi en el poste a los 8 minutos, la ventaja llegó a los 19' tras un centro de Telasco Segovia conectado de cabeza por Casemiro, quien anotó su primera conquista con la franquicia.

CF Montreal aprovechó una desatención defensiva por el sector de Ian Fray a los 36 minutos; tras la cesión de Noah Streit, el alemán Fabian Herbers definió esquinado ante la estirada estéril de Dayne St. Clair y la marca tardía de Rodrigo De Paul.

Pero, a los 39 minutos, Messi ejecutó un tiro libre combado al área que se desvió en Luca Petrasso, descolocó al guardameta Thomas Gillier y restableció la ventaja en el marcador para el conjunto rosa, iniciando el tramo decisivo de la goleada.