Llega una delegación del Vaticano para definir los detalles de la visita

Reuniones y recorridas para definir la agenda

La actividad formal comenzará el lunes con encuentros con referentes de la Iglesia local y funcionarios vinculados a la organización del viaje. También están previstas reuniones en el Palacio San Martín y con integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

Posteriormente, la delegación recorrerá distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para evaluar los posibles lugares por los que podría desplazarse León XIV y los espacios destinados al encuentro con los fieles.

Córdoba también será parte de la recorrida, ya que la provincia está contemplada dentro de la gira. Allí se mantendrán reuniones con autoridades eclesiásticas y se analizarán los lugares previstos para las actividades del Pontífice.

Buenos Aires, Luján y Córdoba, los principales destinos

La visita está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y tendrá como ejes a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

El cronograma preliminar contempla actividades multitudinarias y una visita a la Basílica de Luján, aunque el itinerario definitivo todavía se encuentra en proceso de elaboración.

Uno de los principales desafíos será definir el lugar para el encuentro masivo entre el Papa y los fieles. Entre las alternativas analizadas aparecen espacios como el Monumento a los Españoles, la avenida 9 de Julio y el estadio Monumental, aunque por el momento no existe una definición.

La prioridad será encontrar un escenario que permita la participación de la mayor cantidad posible de personas y que, al mismo tiempo, reúna las condiciones necesarias de seguridad y logística.

Un operativo que involucrará a distintas jurisdicciones

La organización de la visita también contempla un importante despliegue de seguridad. Las autoridades nacionales trabajan junto con los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias involucradas para coordinar traslados, recorridos, evacuaciones, comunicación y organización de los actos.

La llegada de la avanzada vaticana permitirá avanzar especialmente en estos aspectos y analizar cada recorrido directamente en los lugares donde podría desarrollarse la agenda papal.

La visita de León XIV tendrá además un fuerte valor histórico para el país: será la primera visita de un Papa a la Argentina desde el viaje realizado por Juan Pablo II en 1987.

Con la llegada de la delegación de la Santa Sede comienza así una etapa decisiva para terminar de definir el itinerario y los detalles de una visita que se espera genere una importante convocatoria de fieles de todo el país.