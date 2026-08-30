Maxi López ventiló infidelidades cuando estaba casado con Wanda

Y agregó: “¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo”.

Con esas palabras, Wanda dio a entender que algunas de las situaciones relatadas por Maxi habrían ocurrido cuando todavía estaban casados y dejó en evidencia que desconocía esos episodios.

“Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos”, reflexionó la conductora, antes de redoblar la apuesta.

“También te lo perdono, Max. Solo que me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez”, disparó.

Pero la frase más fuerte llegó hacia el final del descargo, cuando Wanda lanzó una advertencia directa contra su exmarido.

“Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”, sentenció.

Curiosamente, Wanda decidió firmar el explosivo mensaje como “Solange”, sumándole una cuota más de ironía a su publicación.