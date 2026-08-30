Wanda Nara salió con los tapones de punta contra Maxi López luego de las fuertes declaraciones que el exfutbolista realizó durante su participación en PH: Podemos Hablar. A través de sus historias de Instagram, la mediática publicó un explosivo descargo en el que hizo referencia a supuestas infidelidades y lanzó una contundente advertencia.
Maxi López ventiló infidelidades cuando estaba casado con Wanda
A través de sus historias de Instagram, la mediática publicó un explosivo descargo en el que hizo referencia a supuestas infidelidades y lanzó una contundente advertencia.