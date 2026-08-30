Caputo viaja al G20 para defender el rumbo económico del país

Un posible encuentro con Bessent

Durante su estadía, Caputo podría mantener además una reunión con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. El encuentro todavía no fue confirmado oficialmente, aunque aparece como uno de los puntos de interés de la agenda del ministro argentino.

La presencia de Caputo en el G20 tendrá como uno de sus principales objetivos explicar ante sus pares internacionales la evolución de la economía argentina y defender el rumbo adoptado por el Gobierno de Milei.

Los temas que dominarán la cumbre

La agenda del G20 comenzó este fin de semana con la reunión de viceministros de Finanzas y representantes de bancos centrales, que se desarrolla en Asheville, Carolina del Norte, entre el 29 y el 30 de agosto.

Posteriormente, entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, tendrá lugar la Reunión Ministerial de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales. En paralelo, entre el 1 y el 2 de septiembre, se desarrollará la Reunión Ministerial sobre Innovación en Raleigh-Durham.

Entre los principales asuntos de debate aparecen los desequilibrios fiscales y comerciales, la deuda soberana, las criptomonedas, la regulación financiera y la innovación digital.

La deuda soberana ocupará un lugar destacado en las discusiones, con Estados Unidos planteando la necesidad de aumentar la transparencia y avanzar hacia procesos de reestructuración más rápidos cuando los países enfrenten dificultades.

También habrá espacio para discutir los desequilibrios comerciales globales y las políticas arancelarias impulsadas por la administración de Donald Trump, en un contexto de tensiones comerciales entre las principales potencias.

La participación de Caputo permitirá así al Gobierno argentino llevar al principal foro económico internacional su visión sobre la estabilización de la economía y buscar fortalecer los vínculos con las autoridades financieras de las principales potencias.

La exposición del ministro sobre el crecimiento y una eventual reunión con Bessent serán dos de los puntos que concentrarán la atención sobre la delegación argentina durante la cumbre.