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Caputo viaja al G20 para defender el rumbo económico del país

El ministro de Economía participará de la cumbre que se desarrolla en Carolina del Norte, donde expondrá sobre las políticas implementadas por el Gobierno argentino y la búsqueda de estabilidad macroeconómica. También podría reunirse con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El ministro de Economía, Luis Caputo, viaja rumbo a Carolina del Norte, Estados Unidos, para participar de la cumbre del G20, con una agenda centrada en presentar ante las principales economías del mundo el programa económico que lleva adelante la administración de Javier Milei.

El funcionario estará acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y participará de distintas sesiones formales del encuentro. Entre ellas se encuentra el panel sobre “Evolución de la Economía Mundial”, además de reuniones vinculadas con deuda soberana, desequilibrios globales, educación financiera y fraude.

Uno de los momentos centrales de la participación argentina será la sesión dedicada al crecimiento, donde Caputo será uno de los principales oradores. Allí expondrá sobre las medidas implementadas en el país y planteará que la estabilidad macroeconómica constituye una condición necesaria para alcanzar un crecimiento sostenido.

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Un posible encuentro con Bessent

Durante su estadía, Caputo podría mantener además una reunión con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. El encuentro todavía no fue confirmado oficialmente, aunque aparece como uno de los puntos de interés de la agenda del ministro argentino.

La presencia de Caputo en el G20 tendrá como uno de sus principales objetivos explicar ante sus pares internacionales la evolución de la economía argentina y defender el rumbo adoptado por el Gobierno de Milei.

Los temas que dominarán la cumbre

La agenda del G20 comenzó este fin de semana con la reunión de viceministros de Finanzas y representantes de bancos centrales, que se desarrolla en Asheville, Carolina del Norte, entre el 29 y el 30 de agosto.

Posteriormente, entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, tendrá lugar la Reunión Ministerial de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales. En paralelo, entre el 1 y el 2 de septiembre, se desarrollará la Reunión Ministerial sobre Innovación en Raleigh-Durham.

Entre los principales asuntos de debate aparecen los desequilibrios fiscales y comerciales, la deuda soberana, las criptomonedas, la regulación financiera y la innovación digital.

La deuda soberana ocupará un lugar destacado en las discusiones, con Estados Unidos planteando la necesidad de aumentar la transparencia y avanzar hacia procesos de reestructuración más rápidos cuando los países enfrenten dificultades.

También habrá espacio para discutir los desequilibrios comerciales globales y las políticas arancelarias impulsadas por la administración de Donald Trump, en un contexto de tensiones comerciales entre las principales potencias.

La participación de Caputo permitirá así al Gobierno argentino llevar al principal foro económico internacional su visión sobre la estabilización de la economía y buscar fortalecer los vínculos con las autoridades financieras de las principales potencias.

La exposición del ministro sobre el crecimiento y una eventual reunión con Bessent serán dos de los puntos que concentrarán la atención sobre la delegación argentina durante la cumbre.

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