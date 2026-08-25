River buscará el pase a cuartos de final en el Monumental

Incluso, en su última presentación desperdició una ventaja de dos goles ante Vélez, que terminó rescatando un empate 2-2 en el Monumental.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el "Millonario" terminó primero sin problemas en el Grupo H con 14 puntos, lo que le permitió meterse directamente en los octavos de final.

Independiente Santa Fe, por su parte, terminó tercero en el Grupo E de la Copa Libertadores, por lo que cayó a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde derrotó a Caracas de Venezuela con un contundente global de 5-0.

El encuentro de ida entre River e Independiente Santa Fe, que se llevó a cabo en Colombia, terminó igualado sin goles.

La probable formación de River sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.