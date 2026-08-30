Argentina se impuso ante Japón en un Cantoni colmado de hinchas

En la premiación pos partido, los sanjuaninos Sánchez y Armoa Morel recibieron la Copa Gobierno de San Juan que estuvo en juego. Además, el mendocino y capitán Agustín Loser fue distinguido como el jugador más valioso del encuentro.

La gira por San Juan finaliza con balance positivo para ambas selecciones, que disfrutaron de una sede con experiencia en eventos internacionales. Ambas delegaciones se despiden de San Juan con el agradecimiento por la atención recibida, la calidad de las infraestructuras utilizadas, y sobre todo del cariño del público sanjuanino, que llenó las tribunas del estadio para brindarle su apoyo. Vale recordar que Japón B permanecerá unos días más en la provincia para jugar un par de amistosos vs UPCN Vóley en su estadio.

El Gobierno de San Juan está convencido que el camino a seguir es el trabajo continuo entre las entidades públicas con federaciones y clubes. Tal cual sucedió el mes pasado con Las Panteras en el triangular con Chile y Venezuela, la llegada de la Selección Mayor de vóley a San Juan es producto de la labor mancomunada del Estado provincial, con Federación Argentina de Vóleibol, más Federación Sanjuanina de Vóleibol y sus instituciones afiliadas.

Cada gran evento deportivo que llega a la provincia es una oportunidad para que más familias disfruten del deporte y para seguir construyendo el San Juan del futuro