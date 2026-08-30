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Argentina se impuso ante Japón en un Cantoni colmado de hinchas

Este sábado 29 de agosto de 2026 por la noche, la Selección Argentina Mayor de vóley masculino volvió a vencer por 3-1 a Japón B en su gira amistosa por San Juan. Los parciales fueron 25-21, 22-25, 25-21 y 25-14.

Con los sanjuaninos Matías Sánchez y Manuel Armoa Morel en el equipo, la Selección Mayor triunfó 3-1 con parciales de 25-21, 22-25, 25-21 y 25-14. El equipo se despide de su público y su próximo objetivo será conseguir la plaza olímpica en el Sudamericano de septiembre en Brasil.

Este sábado 29 de agosto de 2026 por la noche, la Selección Argentina Mayor de vóley masculino volvió a vencer por 3-1 a Japón B en su gira amistosa por San Juan. Los parciales fueron 25-21, 22-25, 25-21 y 25-14. El equipo argentino, con los sanjuaninos Matías Sánchez y Manuel Armoa Morel, disfrutó de un estadio Aldo Cantoni repleto de espectadores. El próximo objetivo de la Albiceleste será obtener la plaza olímpica para los Juegos Olímpicos - Los Ángeles 2028 en el Sudamericano que se disputará en Brasil en septiembre.

El equipo comandado por el entrenador Horacio Dileio y staff técnico dominó el juego de principio a fin, tal cual sucedió ayer en el primer encuentro, que finalizó con el mismo marcador. Estas presentaciones le permiten a Argentina sumar minutos de rodaje, probar en cancha lo ensayado puertas adentro y ajustar detalles en el equipo para el gran desafío por delante. Lo que es una certeza es que este plantel que arribó a la provincia será el mismo que competirá en suelo brasileño. Es decir, la presencia sanjuanina en el pre-olímpico estará garantizada.

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En la premiación pos partido, los sanjuaninos Sánchez y Armoa Morel recibieron la Copa Gobierno de San Juan que estuvo en juego. Además, el mendocino y capitán Agustín Loser fue distinguido como el jugador más valioso del encuentro.

La gira por San Juan finaliza con balance positivo para ambas selecciones, que disfrutaron de una sede con experiencia en eventos internacionales. Ambas delegaciones se despiden de San Juan con el agradecimiento por la atención recibida, la calidad de las infraestructuras utilizadas, y sobre todo del cariño del público sanjuanino, que llenó las tribunas del estadio para brindarle su apoyo. Vale recordar que Japón B permanecerá unos días más en la provincia para jugar un par de amistosos vs UPCN Vóley en su estadio.

El Gobierno de San Juan está convencido que el camino a seguir es el trabajo continuo entre las entidades públicas con federaciones y clubes. Tal cual sucedió el mes pasado con Las Panteras en el triangular con Chile y Venezuela, la llegada de la Selección Mayor de vóley a San Juan es producto de la labor mancomunada del Estado provincial, con Federación Argentina de Vóleibol, más Federación Sanjuanina de Vóleibol y sus instituciones afiliadas.

Cada gran evento deportivo que llega a la provincia es una oportunidad para que más familias disfruten del deporte y para seguir construyendo el San Juan del futuro

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