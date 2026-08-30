Todo lo que hay que saber sobre "la tarde de las mamografías"

Lugares donde se realizarán las mamografías

La actividad contará con mamógrafos en los distintos establecimientos sanitarios de la provincia:

Hospital Dr. Guillermo Rawson, en Capital

Hospital Dr. César Aguilar, localidad de Caucete

Hospital Dr. Marcial V. Quiroga – Rivadavia

Hospital General Dra. Julieta Lanteri, localidad de Rivadavia.

Hospital San Roque, localidad de Jáchal

Hospital de 25 de Mayo, en 25 de Mayo.

Hospital Dr. Federico Cantoni, localidad de Pocito.

Hospital Tomás Perón, localidad de Rodeo.

Unidades Sanitarias Móviles, Angaco CAPS Las Tapias.

Desde la campaña también se invita a las mujeres a consultar con el equipo de Salud cualquier duda respecto dicho tema. A su vez, cada mujer que accede a realizarse su estudio anual es el ejemplo de otra mujer que tenga duda de acceder a este tipo de estudios, fomentando así la importancia de realizar el control mamográfico anual cuando corresponda.

La prevención y la detección temprana son fundamentales para cuidar el bienestar de todas las mujeres sanjuaninas. Con esta campaña se busca llegar a más mujeres accediendo a este método preventivo, facilitando su acceso a la salud. A su vez la detección temprana del cáncer de mama aumenta las posibilidades de cura, para ello el método recomendado es la mamografía.

La próxima edición es en el mes de noviembre.