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Todo lo que hay que saber sobre "la tarde de las mamografías"

La campaña dirigida a mujeres de 40 a 70 años que no cuenten con obra social. Cómo sacar turno.

El próximo 4 de septiembre, de 16:00 a 20:00 horas se realizará una nueva edición de la “La tarde de las mamografías”. Una campaña dirigida a mujeres de 40 a 70 años que no cuenten con obra social, no cuenten con una derivación médica y no se hayan realizado una mamografía durante los últimos 12 meses.

Bajo el lema “15 Minutos que valen una vida” la iniciativa busca promover la detección temprana del cáncer de mama y facilitar el acceso a mamografías gratuitas en cada rincón de la provincia, promoviendo así una comunidad más precavida.

¿Cómo solicitar turno?

Las mujeres interesadas deberán solicitar un turno a través de CIDI, comunicándose al 264-4592201, únicamente por la vía WhatsApp. Para la jornada se entregarán 35 números por mamógrafo. En caso de no conseguir un turno para esa noche, salud afirma que el turno será programado para los próximos días.

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Lugares donde se realizarán las mamografías

La actividad contará con mamógrafos en los distintos establecimientos sanitarios de la provincia:

  • Hospital Dr. Guillermo Rawson, en Capital
  • Hospital Dr. César Aguilar, localidad de Caucete
  • Hospital Dr. Marcial V. Quiroga – Rivadavia
  • Hospital General Dra. Julieta Lanteri, localidad de Rivadavia.
  • Hospital San Roque, localidad de Jáchal
  • Hospital de 25 de Mayo, en 25 de Mayo.
  • Hospital Dr. Federico Cantoni, localidad de Pocito.
  • Hospital Tomás Perón, localidad de Rodeo.
  • Unidades Sanitarias Móviles, Angaco CAPS Las Tapias.

Desde la campaña también se invita a las mujeres a consultar con el equipo de Salud cualquier duda respecto dicho tema. A su vez, cada mujer que accede a realizarse su estudio anual es el ejemplo de otra mujer que tenga duda de acceder a este tipo de estudios, fomentando así la importancia de realizar el control mamográfico anual cuando corresponda.

La prevención y la detección temprana son fundamentales para cuidar el bienestar de todas las mujeres sanjuaninas. Con esta campaña se busca llegar a más mujeres accediendo a este método preventivo, facilitando su acceso a la salud. A su vez la detección temprana del cáncer de mama aumenta las posibilidades de cura, para ello el método recomendado es la mamografía.

La próxima edición es en el mes de noviembre.

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