El Zonal Cuyano regresa al Zonda con expectativa sanjuanina

Si bien los horarios aún no fueron oficializados, el cronograma tentativo marca que el sábado arrancará desde las 9 con entrenamientos. Luego, al mediodía, será el turno de las clasificaciones y series para las categorías Clase 2, Clase 3 y TC Cuyano.

El domingo, en tanto, la acción continuará con las series de Clase 1 durante la mañana y, más tarde, las finales de todas las divisionales, en lo que será el plato fuerte del fin de semana.

Expectativa por los locales

En la Clase 3, Facundo Della Motta llega con impulso tras haber ganado la fecha anterior y se posiciona como uno de los nombres a seguir. Nicolás Peralta también aparece bien ubicado en el campeonato, mientras que Bautista Mattar y Fabrizio Benedetti completan la presencia sanjuanina en la categoría.

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En Clase 2, Gonzalo Martínez representa a la provincia y marcha cuarto en el campeonato, sosteniendo regularidad en las primeras fechas.

Por su parte, la Clase 1 muestra un bloque competitivo de pilotos locales: Mauricio Martos está segundo en la tabla, seguido por Eduardo Rached, Emanuel Espósito, Antonio Lichardi y Santiago Ortega, estos últimos con reciente debut en la categoría.

El TC Cuyano también tendrá presencia sanjuanina con Franco Benedetti y Carlos Rojo.

Entradas y regreso al circuito

El regreso del Zonal al Zonda vuelve a movilizar al público fierrero. Las entradas generales tienen un valor de $10.000, mientras que el acceso a boxes cuesta $15.000, ambos válidos para los dos días.

Con un parque automotor en crecimiento y pilotos locales protagonistas, el fin de semana aparece como una nueva oportunidad para que el automovilismo sanjuanino reafirme su lugar en la región.