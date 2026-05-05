San Juan Escribe 2026: se suma ilustración y sube la apuesta cultural

Entre las principales novedades aparece la incorporación de la categoría Literatura Ilustrada, que abre el juego a formatos como historieta, cómic, libro álbum y relatos con soporte visual. El cambio apunta a ampliar los lenguajes y atraer nuevas formas de narrar.

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En la categoría de adultos, el concurso contempla cuento, poesía, novela y esta nueva variante ilustrada. En menores, en tanto, se sostienen las líneas de revelación juvenil individual y revelación escolar, esta última con foco en el trabajo colectivo dentro de instituciones educativas.

Premios y publicación garantizada

El incentivo económico sigue siendo uno de los puntos fuertes. En la categoría de mayores, el primer premio en cada género será de $700.000, mientras que el segundo alcanzará los $400.000. En ambos casos, las obras serán publicadas en formato impreso y digital.

Para los más jóvenes, los premios consisten en tablets y también la edición de los trabajos ganadores. En el caso de la categoría escolar, la institución seleccionada recibirá dispositivos para cada estudiante participante.

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Las publicaciones estarán a cargo del Fondo Editorial de la Cámara de Diputados, lo que garantiza la circulación de las obras dentro del ámbito cultural local.

Cómo participar

Las obras deberán ser originales, inéditas y presentarse bajo seudónimo, un mecanismo que apunta a asegurar transparencia en la evaluación. El jurado estará integrado por especialistas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan.

La entrega de trabajos se realizará mediante sobres en urnas habilitadas en la Cámara de Diputados y en espacios culturales de distintos municipios.

Con más de una década de continuidad, el concurso se consolida como una de las principales herramientas institucionales para visibilizar y acompañar la escritura en la provincia.