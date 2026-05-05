"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

San Juan Escribe 2026: se suma ilustración y sube la apuesta cultural

La Cámara de Diputados abrió la convocatoria de “San Juan Escribe 2026”. Habrá premios económicos, publicación de obras y una nueva categoría ilustrada.

La Cámara de Diputados de San Juan puso en marcha una nueva edición del concurso literario “San Juan Escribe. Premio Jorge Leonidas Escudero 2026”, una iniciativa que busca sostener y ampliar la producción cultural en la provincia, con una convocatoria abierta a escritores de distintas edades.

El certamen estará vigente desde el 5 de mayo hasta el 14 de agosto y mantiene su esquema de participación amplia, con dos grandes segmentos: escritores mayores de 18 años y jóvenes de entre 10 y 17. En ambos casos, la temática es libre, lo que permite una diversidad de enfoques y estilos.

Más categorías y nuevos formatos

Te puede interesar...

Entre las principales novedades aparece la incorporación de la categoría Literatura Ilustrada, que abre el juego a formatos como historieta, cómic, libro álbum y relatos con soporte visual. El cambio apunta a ampliar los lenguajes y atraer nuevas formas de narrar.

image

En la categoría de adultos, el concurso contempla cuento, poesía, novela y esta nueva variante ilustrada. En menores, en tanto, se sostienen las líneas de revelación juvenil individual y revelación escolar, esta última con foco en el trabajo colectivo dentro de instituciones educativas.

Premios y publicación garantizada

El incentivo económico sigue siendo uno de los puntos fuertes. En la categoría de mayores, el primer premio en cada género será de $700.000, mientras que el segundo alcanzará los $400.000. En ambos casos, las obras serán publicadas en formato impreso y digital.

Para los más jóvenes, los premios consisten en tablets y también la edición de los trabajos ganadores. En el caso de la categoría escolar, la institución seleccionada recibirá dispositivos para cada estudiante participante.

image

Las publicaciones estarán a cargo del Fondo Editorial de la Cámara de Diputados, lo que garantiza la circulación de las obras dentro del ámbito cultural local.

Cómo participar

Las obras deberán ser originales, inéditas y presentarse bajo seudónimo, un mecanismo que apunta a asegurar transparencia en la evaluación. El jurado estará integrado por especialistas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan.

La entrega de trabajos se realizará mediante sobres en urnas habilitadas en la Cámara de Diputados y en espacios culturales de distintos municipios.

Con más de una década de continuidad, el concurso se consolida como una de las principales herramientas institucionales para visibilizar y acompañar la escritura en la provincia.

Temas

Te puede interesar