Juicio Maradona: declararon los médicos que le hicieron la autopsia

A esto se sumaron lesiones en otros órganos: los riñones presentaban necrosis por falta de oxígeno, los pulmones tenían líquido acumulado y el cerebro registraba edema, completando un cuadro general de compromiso múltiple.

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En paralelo, el análisis toxicológico descartó la presencia de sustancias como cocaína, anfetaminas o alcohol en sangre y orina. Sin embargo, sí se detectaron medicamentos, en línea con el tratamiento que atravesaba.

Cómo fue el hallazgo

El forense que intervino en el procedimiento describió el lugar donde fue encontrado Maradona, en una habitación con escasa luz natural y elementos médicos a su alrededor. El cuerpo estaba sobre la cama, con signos compatibles con el paso de varias horas desde el fallecimiento.

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El proceso judicial

El juicio se desarrolla en los tribunales de San Isidro y tiene a siete profesionales de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

La causa busca determinar si hubo negligencia en la atención médica domiciliaria que recibió el ex capitán de la selección argentina en sus últimos días.