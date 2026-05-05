San Juan recibe al Campeonato de Ruta 10K: un circuito con sello internacional

La largada está programada para las 09:00 horas en Avenida Ignacio de la Roza y Caseros, frente a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. El circuito recorrerá arterias principales como Avenida Rawson, Juan Jufré, España, 25 de Mayo, Urquiza y Avenida Córdoba, regresando al punto de inicio. Por su parte, la distancia participativa de 5K iniciará a las 09:15 horas.

Inscripciones y Premios

Los interesados pueden inscribirse a través del sitio oficial en Instagram (@ciudad10ksj). Los costos establecidos son:

10K y 5K: $5.000 (sin kit) y $25.000 (con kit).

Categoría Kids: Inscripción gratuita (sin remera) y $25.000 (con remera).

La competencia otorgará importantes premios en efectivo para los cinco primeros puestos de la general (masculino y femenino), destacándose un primer premio de $500.000. El resto del podio recibirá $300.000 (2°), $150.000 (3°), $100.000 (4°) y $50.000 (5°).