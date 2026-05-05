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San Juan recibe al Campeonato de Ruta 10K: un circuito con sello internacional

La competencia contará con un recorrido homologado por World Athletics y repartirá más de un millón de pesos en premios para las categorías generales.

San Juan se posiciona nuevamente como epicentro del atletismo argentino al ser sede del Campeonato Nacional de Ruta de 10K. La cita, que cuenta con el aval de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), se desarrollará este domingo por las calles de la Capital e incluirá distancias de 10K competitivos, 5K participativos y categorías Kids.

Uno de los puntos destacados de esta edición es que el circuito ya cuenta con homologación y certificación internacional. La medición fue realizada bajo estándares de World Athletics y AIMS por el medidor Grado A, Daniel Porrazzo, garantizando un recorrido preciso y válido a nivel mundial.

El recorrido y horarios

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La largada está programada para las 09:00 horas en Avenida Ignacio de la Roza y Caseros, frente a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. El circuito recorrerá arterias principales como Avenida Rawson, Juan Jufré, España, 25 de Mayo, Urquiza y Avenida Córdoba, regresando al punto de inicio. Por su parte, la distancia participativa de 5K iniciará a las 09:15 horas.

Inscripciones y Premios

Los interesados pueden inscribirse a través del sitio oficial en Instagram (@ciudad10ksj). Los costos establecidos son:

  • 10K y 5K: $5.000 (sin kit) y $25.000 (con kit).

  • Categoría Kids: Inscripción gratuita (sin remera) y $25.000 (con remera).

La competencia otorgará importantes premios en efectivo para los cinco primeros puestos de la general (masculino y femenino), destacándose un primer premio de $500.000. El resto del podio recibirá $300.000 (2°), $150.000 (3°), $100.000 (4°) y $50.000 (5°).

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