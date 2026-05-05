San Juan se posiciona nuevamente como epicentro del atletismo argentino al ser sede del Campeonato Nacional de Ruta de 10K. La cita, que cuenta con el aval de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), se desarrollará este domingo por las calles de la Capital e incluirá distancias de 10K competitivos, 5K participativos y categorías Kids.
San Juan recibe al Campeonato de Ruta 10K: un circuito con sello internacional
La competencia contará con un recorrido homologado por World Athletics y repartirá más de un millón de pesos en premios para las categorías generales.