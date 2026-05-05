Contra la muerte súbita: RCP y desfibriladores llegan a dependencias de Capital

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Del acto participaron también el secretario de Gobierno, Juan Sansó, y el director de Salud municipal, Federico Amuchastegui, quienes tendrán intervención directa en la ejecución del plan.

Según lo establecido, el esquema de trabajo se organizará en tres etapas: primero, la formación de agentes municipales; luego, la elaboración de protocolos de actuación ante emergencias; y finalmente, la realización de simulacros para evaluar la capacidad de respuesta en situaciones reales.

En términos operativos, la Fundación aportará el respaldo técnico y académico de los contenidos, mientras que el municipio asumirá la responsabilidad sobre el mantenimiento de los equipos DEA y la adecuación de los espacios donde serán instalados.

La iniciativa se inscribe en una tendencia creciente de generar entornos seguros frente a eventos cardiovasculares, una de las principales causas de muerte súbita. En ese contexto, el objetivo oficial es claro: reducir los tiempos de respuesta y aumentar las posibilidades de supervivencia a través de la capacitación y la disponibilidad de tecnología adecuada.