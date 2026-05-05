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Contra la muerte súbita: RCP y desfibriladores llegan a dependencias de Capital

Capital puso en marcha un plan de cardioasistencia con capacitación en RCP y uso de desfibriladores, con el objetivo de certificar espacios municipales y mejorar la respuesta ante emergencias.

Con foco en la prevención y la respuesta inmediata ante emergencias cardíacas, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan avanzó en la implementación de un Plan Integral de Cardioasistencia que se desplegará a lo largo de 2026 en distintas dependencias municipales.

La iniciativa quedó formalizada este martes con la firma de un acta complementaria entre la intendente Susana Laciar y el titular de la Fundación de Clínica El Castaño, Walter Stoermann, en el marco de un convenio de cooperación que apunta a fortalecer la salud pública desde el ámbito local.

El programa contempla la capacitación del personal municipal en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y en el uso de desfibriladores externos automáticos (DEA), herramientas clave para actuar en los primeros minutos ante un paro cardíaco. Además, prevé el diseño de planes de contingencia específicos para cada área y el acompañamiento técnico necesario para certificar espacios como “cardioasistidos”.

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Del acto participaron también el secretario de Gobierno, Juan Sansó, y el director de Salud municipal, Federico Amuchastegui, quienes tendrán intervención directa en la ejecución del plan.

Según lo establecido, el esquema de trabajo se organizará en tres etapas: primero, la formación de agentes municipales; luego, la elaboración de protocolos de actuación ante emergencias; y finalmente, la realización de simulacros para evaluar la capacidad de respuesta en situaciones reales.

En términos operativos, la Fundación aportará el respaldo técnico y académico de los contenidos, mientras que el municipio asumirá la responsabilidad sobre el mantenimiento de los equipos DEA y la adecuación de los espacios donde serán instalados.

La iniciativa se inscribe en una tendencia creciente de generar entornos seguros frente a eventos cardiovasculares, una de las principales causas de muerte súbita. En ese contexto, el objetivo oficial es claro: reducir los tiempos de respuesta y aumentar las posibilidades de supervivencia a través de la capacitación y la disponibilidad de tecnología adecuada.

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