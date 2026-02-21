Noche de fútbol en el Hilario: San Martín debuta frente a Güemes

image

El árbitro designado para el encuentro es Lucas Cavallero. El compromiso ante el conjunto santiagueño sufrió un corrimiento de horario y finalmente comenzará a las 20, por lo que el Verdinegro saldrá a escena en turno nocturno.

No será el único cambio en el calendario: el duelo de la próxima fecha frente a Tristán Suárez se disputará el domingo 1 de marzo a las 20.30.

Además, en medio de ambos compromisos, el plantel afrontará el cruce por Copa Argentina ante Deportivo Madryn, el martes 25 de febrero a las 17, en el estadio de Los Andes, en la provincia de Buenos Aires. Una semana exigente que obligará a reacomodar la planificación.

En la primera fecha, el equipo sanjuanino dejó una imagen positiva en su visita a Chacarita. Nazareno Fúnez abrió el marcador y volvió a convertir con la camiseta verdinegra, alcanzando los 11 goles en su cuenta personal.

Si bien el local igualó antes del descanso, San Martín mostró pasajes de buen juego y carácter en una cancha siempre complicada. El objetivo del torneo está claro: pelear por el regreso a la máxima categoría.

Este sábado, ante su gente, buscará dar el primer paso en casa.