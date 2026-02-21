Noche de fútbol en el Hilario: San Martín debuta frente a Güemes
El Verdinegro recibe a Güemes desde las 20 en el Hilario Sánchez. El partido podrá verse por LPF Play y el equipo repetiría la base del debut.
San Martín tendrá este sábado su estreno como local en la Primera Nacional cuando reciba a Güemes de Santiago del Estero desde las 20, en el estadio Hilario Sánchez.
El encuentro podrá verse en vivo en la Argentina a través de la plataforma LPF Play. Según informó la AFA, durante las dos primeras fechas el acceso será libre y sin necesidad de registro. A partir de la tercera jornada, el registro será obligatorio —aunque gratuito— y, en una etapa posterior, se implementará un sistema de suscripción mensual.
En cuanto al equipo, Ariel Martos mantendría una base muy similar a la que viene de empatar 1-1 ante Chacarita en el debut. El probable once sería: Velazco; Murillo, Osores, Cocca, Zuliani; Acosta, Pelaitay, Hachen; Sebastián González, Fúnez y Lattanzio.
El árbitro designado para el encuentro es Lucas Cavallero. El compromiso ante el conjunto santiagueño sufrió un corrimiento de horario y finalmente comenzará a las 20, por lo que el Verdinegro saldrá a escena en turno nocturno.
No será el único cambio en el calendario: el duelo de la próxima fecha frente a Tristán Suárez se disputará el domingo 1 de marzo a las 20.30.
Además, en medio de ambos compromisos, el plantel afrontará el cruce por Copa Argentina ante Deportivo Madryn, el martes 25 de febrero a las 17, en el estadio de Los Andes, en la provincia de Buenos Aires. Una semana exigente que obligará a reacomodar la planificación.
En la primera fecha, el equipo sanjuanino dejó una imagen positiva en su visita a Chacarita. Nazareno Fúnez abrió el marcador y volvió a convertir con la camiseta verdinegra, alcanzando los 11 goles en su cuenta personal.
Si bien el local igualó antes del descanso, San Martín mostró pasajes de buen juego y carácter en una cancha siempre complicada. El objetivo del torneo está claro: pelear por el regreso a la máxima categoría.
Este sábado, ante su gente, buscará dar el primer paso en casa.