Chilavert, y un repudiable comentario tras el conflicto de Prestianni y Vinicius

El ex capitán de la selección paraguaya expresó su respaldo al futbolista albiceleste y cuestionó el comportamiento del delantero del Real Madrid. “Yo me solidarizo con Prestianni porque Vinicius es el primero que va e insulta a todos y le dice ‘cagón’”, afirmó, al referirse al incidente que se volvió viral recientemente en redes en el duelo de Champions League que enfrentó al elenco merengue y al Benfica.

Sin embargo, sus declaraciones generaron mayor controversia cuando apuntó contra Mbappé, quien aseguró que Prestianni “debía ser expulsado” del campeonato europeo de mayor prestigio. Chilavert cuestionó al delantero francés por sus posturas públicas y lanzó comentarios sobre su vida privada: “¿Qué puede hablar Mbappé? Habla de valores y todo eso… y vive con un travesti, no es normal”, expresó y desató la polémica en redes sociales.