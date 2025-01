Presentaron oficialmente la 40ª edición de la Vuelta a San Juan

En la ocasión los funcionarios expresaron que, Héctor Lucero: “Junto a todo el equipo de la Secretaría de Deporte hemos trabajado codo a codo para poder sacar esta vuelta de los sanjuaninos. Agradecerle a la prensa que es parte del ciclismo, que son los anfitriones de cada competencia. La Vuelta a San Juan vuelve a su formato y quiero agradecer a Juan y a todo tu equipo por el respaldo, para que pueda estar a cargo de esta vuelta con el personal de la Secretaría. Es un sueño cumplido y una devolución de deuda al ciclismo que tenía en mis 27 años, más de la mitad de mi vida arriba de una bicicleta.

Armamos 10 días, 9 etapas con un prólogo que va a arrancar en Santa Lucía. La primera etapa, un gran San Juan que va por todos los departamentos y termina en el Villicum. La segunda etapa irá hasta el departamento Sarmiento. La tercera etapa es una contrarreloj en equipo, con un formato nuevo también, en el departamento Rivadavia que va hasta el parque Faunístico, de 12,2 kilómetros.

En la cuarta etapa largamos en Capital y volvemos nuevamente al departamento Sarmiento. La quinta etapa, en Rivadavia vamos al dique Punta Negra, terminando en el Complejo Científico Forense. La sexta etapa es el departamento Pocito, un circuito dentro del departamento.

La séptima es la etapa reina con final en el Colorado. La octava etapa largamos frente a la Municipalidad de Santa Lucía, iremos hasta el paraje Difunta Correa y terminamos en el mismo punto de largada. La etapa nueve tendrá el cierre de la carrera en capital, en la circunvalación, con nueve vueltas al anillo."

Julián Suraci: “La verdad que muy feliz porque desde que asumimos, tuvimos la premisa y el objetivo de hacer que el deporte adaptado sea uno solo, como siempre lo dice Pablo, lo dice el gobernador, que el deporte es una política de estado y eso incluye a las personas con y sin discapacidad. Por eso en todos los eventos que se realizan desde la Secretaría, el deporte adaptado está presente, por eso la verdad que estamos muy felices con esta segunda edición en nuestra gestión, pero ya es una vuelta que se viene haciendo con la diferencia que en esta gestión la vuelta se hace en el mismo lugar y por eso agradecerle a la municipalidad de Santa Lucía por abrir las puertas, donde, en esta oportunidad, va a tener dos etapas, una vuelta participativa en la que la idea acá es que participen personas con y sin discapacidad y está más dedicada a la familia, con una vuelta corta largando desde la misma salida donde van a largar los ciclistas de elite. Entonces van a tener la oportunidad de ser parte de esta vuelta de todos los sanjuaninos, las familias, y los chicos pueden hacerla en bici, en monopatín, en roller o lo que tengan y después, una vuelta competitiva donde van a participar los ciclistas que vienen entrenando a lo largo del año donde van a venir de otras provincias; también ahí, ya estamos cerrando el alojamiento de estas personas.

Se va a contar con las cuatro categorías del ciclismo adaptado, esto ha llevado un trabajo muy largo y que venimos haciendo durante todo el año, donde vamos a cerrar con esta vuelta el día viernes. Agradecido por todo el trabajo que se hace desde la Secretaría y de todas las personas que hacen posible que esta vuelta se haga el día viernes."

Juan Pacheco: “Comentarles que esta edición es la número 40 y hemos avanzado porque el año pasado hubiéramos tenido siete etapas, lo hablamos bastante y hoy agregamos dos más, lo cual es muy importante y esta edición número 40 creo que ya es especial por un montón de cosas. Deseo lo mejor y que sea la mejor vuelta de todas y que el domingo tengamos 150.000 personas en la avenida de Circunvalación en una verdadera celebración."

Pablo Aubone: “Agradecer a todos los que permiten que se realice la edición número 40 de la Vuelta Ciclista de San Juan. La verdad que para la Agencia Deportes San Juan es un orgullo, estamos felices de poder participar de la organización del mismo, no sólo para dar lo mejor de nosotros, sino en definitiva dar lo mejor al ciclista, que tiene que ser beneficiado y al público en general para que disfrute del resto.

Queremos que los ciclistas tengan la mejor Vuelta a San Juan, que disfruten estos diez días de ciclismo puro, que se suban al podio los mejores, obviamente pero que en definitiva todo el pueblo sanjuanino pueda disfrutar de este evento que es tan pasional y tan característico de la provincia de San Juan."

Pablo Tabachnik: “Manifestar un agradecimiento enorme por todo el trabajo que se ha realizado, a los intendentes, muchísimas gracias por colaborar día a día, no sólo con el ciclismo, sino con todos los eventos deportivos y con la agenda deportiva que en San Juan es muy amplia. A los legisladores que están presentes, muchísimas gracias por acompañarnos. A la gente que trabaja y mucho que es la dirigencia deportiva, en este caso representada por la gente del Olimpia, agradecerles porque sin los dirigentes no se puede desarrollar todas las políticas deportivas que el gobernador imparte y me gusta que San Juan viva esta pasión deportiva, en este caso con el ciclismo; muchísimas gracias a las fuerzas de seguridad, que son un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier evento y en el ciclismo en particular, por todo lo que eso implica. Agradecer la presencia de Alejandra Perona, presidente de la Federación Ciclista Sanjuanina, al público en general, a los medios de comunicación que permiten la pasión que tienen los sanjuaninos por el ciclismo.

Simplemente hacer una pequeña salvedad o aclaración: en la edición anterior que se llamaba Grand Prix fue el espíritu de la vuelta, ya que no podíamos utilizar el nombre por una cuestión contractual, pero se desarrolló con el espíritu que tiene la vuelta a San Juan; este año, bastante más organizada y con un trazado que esperemos que los ciclistas disfruten y sobre todo lo disfruten todos aquellos amantes del ciclismo que son muchísimos en la provincia de San Juan.

Esperamos que la gente al costado de los caminos aliente a los ciclistas, colaboren con la seguridad, que disfruten de esta fiesta, que es el ciclismo en San Juan y que obviamente tengamos un domingo repleto en la avenida de Circunvalación. Me parece que ese es el real espíritu de la Vuelta. Seguiremos colaborando con el deporte, como nos ha pedido nuestro querido gobernador, que estemos cercanos a cada disciplina y obviamente al ciclismo en particular, que como bien lo hemos dicho es uno de los deportes que más pasión y acompañamiento genera en la gente, es por ello que esperamos que esta Vuelta resulte de manera exitosa”.

Vicegobernador Fabián Martín: “Decirles que traigo el saludo del gobernador Marcelo Orrego y también del ministro Guido Romero, que ambos están fuera de la provincia, pero he hablado con ellos y ambos me dijeron que hubiesen estado muy contentos de estar acá. Razones de agenda no les ha permitido estar en esta apertura.

Como se ha dicho acá el ciclismo es pasión para los sanjuaninos recién decía Juan Ernesto Pacheco que lo llevamos en la piel, yo diría que lo llevamos en la piel y en la sangre de los sanjuaninos, es decir el ciclismo es algo que vivimos desde siempre, yo recuerdo cuando era muy chico y es verdad lo que dice Juan Ernesto los medios de difusión cuando uno va escuchando la radio.

Yo soy una persona que vengo del deporte, el gobernador es una persona que viene del deporte, que ha hecho deporte, sabemos todo lo que genera el deporte y por eso es que para nosotros es una política de Estado pero también es un estilo de vida y en esto quiero decirles que siempre el gobierno de San Juan, desde el gobernador Marcelo Orrego y quienes lo acompañamos siempre vamos a estar al lado de cada actividad deportiva, siempre, vamos a estar colaborando, vamos a estar construyendo para el crecimiento de las instituciones, de la infraestructura deportiva y del deporte en general.

Sin duda esta vuelta es la más federal de todas, pasa por 16 departamentos; cuestiones geográficas hacen prácticamente imposible que se recorran los 19 departamentos porque si no tenemos que hacer una vuelta de 20 días aproximadamente para poder recorrer todos, pero pasa por la inmensa mayoría de ellos, mostrando los atractivos que tiene San Juan, no solamente mostrando la competencia ciclística, sino mostrando todo lo que tiene San Juan, su gente, sus paisajes.

Recién el locutor leyó la declaración de interés cultural, social, deportiva y turística de esta vuelta, porque esta vuelta, en virtud de que no solamente participan equipos locales, sino también equipos de otras provincias, inclusive de otros países como Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay. La verdad que no solamente es un espectáculo en lo deportivo sino que también es un articulador turístico, es un articulador por lo tanto económico porque trabaja la gastronomía, la hotelería y por eso es que para nosotros el deporte es una política de Estado.

Sabemos que además de los ciclistas y de la gente, están los dirigentes y en esto quiero reconocer en Juan Ernesto Pacheco un ejemplo de vida y un ejemplo de vida empresarial, reconocer a todos los dirigentes del deporte de San Juan, de todos los deportes, que siempre dejan horas de trabajo, de convivir con su familia, para dedicarse al deporte y lo hacen de corazón.

Todo este folclore que tiene el ciclismo, lo vamos a poder vivir a partir de este viernes y todo este folclore que tiene la Vuelta de San Juan en su 40ª edición con una historia tan rica para que podamos disfrutar los sanjuaninos. A todos los que hacen posible esta gran Vuelta, felicitaciones, que Dios los bendiga que salga todo bien, como seguramente va a salir”.