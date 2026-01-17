El Rally Dakar 2026 brindó uno de los finales más increíbles de su historia. Luciano Benavides se quedó con el título en motos por apenas dos segundos de diferencia sobre el estadounidense Ricky Brabec y una situación que se produjo el viernes, durante el penúltimo tramo, terminó resultado decisiva para el desenlace.
Por qué los camellos fueron aliados clave para la victoria de Luciano Benavides en el Rally Dakar
Una barrera de 80 animales frenó al estadounidense Ricky Brabec y le hizo perder segundos decisivos en la penultima etapa.