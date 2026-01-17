Por qué los camellos fueron aliados clave para la victoria de Luciano Benavides en el Rally Dakar

Cuando faltaban pocos kilómetros para el final y lideraba la general, Brabec resignó segundos clave en su clasificador al encontrarse con una sorpresa: una manada de 80 camellos bloqueó el paso durante 700 metros.

El californiano tuvo que aminorar su marcha, pero igualmente le alcanzó para ganar la etapa y terminar con una diferencia de 3.20 minutos sobre el argentino.

De todas formas, los camellos fueron aliados de Benavides a la luz de lo ocurrido el sábado en el último tramo, en el que Brabec cometió un error fatal de navegación a siete kilómetros de la llegada.

El estadounidense tomó el camino equivocado y perdió el tiempo justo para que Luciano Benavides lo supere en el último sprint. El argentino cruzó la meta en el segundo lugar de la etapa final, pero esa diferencia mínima le alcanzó para quedarse con el título más ajustado de la historia del Dakar.