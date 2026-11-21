Los festejos de Boca Juniors tras conquistar la Copa Sudamericana en Barranquilla tuvieron un momento de máxima preocupación protagonizado por su capitán y máxima figura, Leandro Paredes. Poco después de alzar el trofeo, el mediocampista sufrió una descompensación y se desmayó en vivo mientras era entrevistado por la señal DSports.
Leandro Paredes se desmayó en vivo durante una entrevista tras salir campeón
El capitán y figura de Boca Juniors sufrió una baja de presión por las altas temperaturas y la humedad de Barranquilla poco después de levantar la Copa Sudamericana.