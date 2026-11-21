El episodio ocurrió en la zona del túnel, mientras el volante campeón del Mundial de Qatar 2022 expresaba su alegría por haber conseguido su primer título internacional con la camiseta azul y oro. En medio de la nota, Paredes perdió el conocimiento y cayó al suelo, lo que motivó la rápida intervención del cuerpo médico. Afortunadamente, el susto duró apenas unos segundos: el futbolista logró reincorporarse y caminó por sus propios medios rumbo al vestuario del Xeneize.

La descompensación estuvo directamente vinculada al exigente clima colombiano. A lo largo de la victoria 2-0 frente a Atlético Mineiro, Paredes padeció las altas temperaturas y la agobiante humedad de Barranquilla, condiciones que ya habían obligado a su salida prematura a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando pidió el cambio y fue reemplazado por Tomás Belmonte.