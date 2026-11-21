- 6 Copas Libertadores (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007)
- 4 Recopas Sudamericanas (1990, 2005, 2006 y 2008)
- 3 Copas Intercontinentales (1977, 2000 y 2003)
- 3 Copas Sudamericanas (2004, 2005 y 2026)
- 1 Supercopa Sudamericana (1989)
- 1 Copa Máster de Supercopa (1992)
- 1 Copa de Oro Nicolás Leoz (1993).
El título obtenido en Barranquilla le permite a Boca romper su paridad con Independiente y volver a ser el equipo sudamericano con más títulos internacionales, al dejar atrás la línea de 18 títulos.
El Rojo sacó provecho de la sequía del Xeneize y durante ese tiempo se consagró en tres oportunidades (Copa Sudamericana 2010 y 2017 y Suruga Bank 2018) para alcanzarle en la lista que lideró hasta 2006, cuando el Club de la Ribera le superó por primera vez al obtener la Recopa Sudamericana en una recordada definición con San Pablo.
Todos los títulos de Boca en su historia
TORNEOS LOCALES
Campeonato de Primera División: 1919, 1920, 1923, 1924, 1926, 1930, 1931, 1934, 1935, 1940, 1943, 1944, 1954, 1962, 1964 y 1965.
Torneo Metropolitano: 1976 y 1981.
Torneo Nacional: 1969, 1970 y 1976.
Torneo Apertura: 1992, 1998, 2000, 2003, 2005, 2008 y 2011.
Torneo Clausura: 1999 y 2006.
Torneo de Primera División: 2015 y 2016/17.
Superliga Argentina: 2017/18 y 2019/20.
Liga Profesional: 2022.
Tabla anual: 2026
COPAS NACIONALES
Copa Carlos Ibarguren: 1919, 1923, 1924, 1940 y 1944.
Campeón de Honor: 1925.
Copa Competencia: 1925.
Copa Estímulo: 1926.
Copa Competencia Británica: 1946.
Copa Argentina: 1969, 2012, 2015 y 2021.
Supercopa Argentina: 2019 y 2023.
Copa Maradona: 2020.
Copa Liga Profesional: 2022.
TORNEOS INTERNACIONALES DE CONMEBOL
- Copa Libertadores: 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007.
- Copa Intercontinental: 1977, 2000 y 2003.
- Copa Master: 1992.
- Copa de Oro: 1993.
- Supercopa: 1989.
- Copa Sudamericana: 2004, 2005 y 2026.
- Recopa Sudamericana: 1990, 2005, 2006 y 2008.
COPAS INTERNACIONALES ORGANIZADAS POR AFA/AUF
- Copa Competencia: 1919.
- Copa de Honor Cousenier: 1920.
- Copa Confraternidad Escobar Gernoa: 1945 y 1946.