Si bien los argentinos de Felipe Contepomi lograron irse al descanso abajo por solo 14-10, finalmente sucumbieron ante el poderío local envalentonado por la expulsión de Mayco Vivas y la de Julián Montoya por 10 minutos, lo que resultó clave para echar por tierra sus aspiraciones.

De esta manera, los franceses consiguieron siete tries en el cierre para liquidar el pleito. Luego, el capitán Montoya haría un mea culpa por lo sucedido: "Por la indisciplina yo levanto la mano primero, dejé en gamba al equipo y tengo que ser mejor en eso”.