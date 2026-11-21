En el Stade de France de Saint-Denis, Los Pumas perdieron con Francia por 45-17 por la última fecha de la fase regular del Nations Championship 2026. El local quedó como líder del Hemisferio Norte con 26 puntos, mientras que el seleccionado argentino finalizó cuarto en el Sur con 11 y no aprovechó el envión tras superar a Italia.
Los Pumas perdieron con Francia en el Nations Championship
Los Pumas sucumbieron por 45-17 en París ante Francia; lograron un primer tiempo parejo pero en el segundo cayeron con sanciones.