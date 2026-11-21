Una muestra del descontento de Eduardo Domínguez con la producción de su equipo fueron los tres cambios aplicados en el arranque del segundo tiempo, pero Boca Juniors no demoró en darle la segunda estocada a los 47′ con una jugada nacida en los pies de una de las figuras de la cancha, Facundo Herrera. Jagger, quien participó en la jugada del gol anulado y estuvo implacable en las coberturas defensivas, lanzó un pase a la corrida de Sebastián Villa sobre el costado izquierdo de la cancha. Acto seguido, el colombiano emprendió una larga corrida hasta el fondo y lanzó un centro bajo a la aparición de Merentiel. La Bestia se tomó revancha de su errado en los primeros segundos y fusiló a Everson con un toque a la red (2-0).

Ese golpe pareció despertar a Atlético Mineiro, que ofreció otra cara con más rebeldía y atrevimiento. La salida de Leandro Paredes por una molestia física también lo envalentonó, pero ese empuje le duró un puñado de minutos y los ingresos de dos jugadores frescos como Enner Valencia y Alan Velasco le dieron una preocupación adicional en la línea defensiva.

A partir de la urgencia ajena, el elenco porteño tuvo un sinfín de jugadas para liquidar el pleito, pero el marcador se mantuvo sin modificaciones y el flamante campeón se adueñó de su título 19 en el ámbito continental, sumado a quedarse con un premio millonario y confirmar su participación en la Recopa Sudamericana 2027 contra el ganador de la Copa Libertadores (Estudiantes o Palmeiras).