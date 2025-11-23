"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Papu Gómez

Papu Gómez volvió a jugar un partido tras 776 días de sanción

Papu Gómez dejó atrás su sanción de 2 años por doping positivo e ingresó en el 2° tiempo en la derrota del Padova frente a Venezia por la Serie B italiana.

Alejandro Papu Gómez dejó atrás su sanción de dos años por doping positivo y algunas lesiones que retrasaron su regreso, y volvió a jugar un partido de fútbol oficial luego de 776 días. El mediapunta campeón del mundo con la Selección Argentina ingresó a los 58 minutos en la derrota del Padova ante el Venezia, por la Serie B italiana.

El miércoles 22 de octubre finalizó la sanción por doping positivo que recibió por parte de la Agencia Mundial Antidopaje en 2023, momento en el que vestía la camiseta del Monza. El positivo, sin embargo, fue registrado durante su etapa en el Sevilla. Gómez siempre defendió su inocencia y aseguró que la sustancia detectada (terbutalina) provenía de un jarabe infantil que había tomado accidentalmente. Sin embargo, la pena no sufrió modificaciones.

Entretanto, se entrenó con diferentes clubes de España e Italia hasta recalar en el Padova, donde firmó contrato el mes pasado en condición de agente libre. Podría haber debutado ante Juve Stabia el domingo posterior a la conclusión de la sanción, pero una sobrecarga muscular postergó su regreso.

Te puede interesar...

Su regreso provocó una gran ovación de los presentes en el Stadio Comunale Eugeneo. Sin embargo, el Papu no pudo evitar la derrota por 2 a 0 de su equipo, que no gana desde el 19 de octubre y marcha 14° en la liga, lejos de los puestos de ascenso.

Este fin de semana también se produjo otra vuelta muy esperada: la de Paul Pogba en Mónaco. El francés también estuvo suspendido por doping positivo y pasó 779 días fuera de los terrenos de juego. Más allá de que su equipo sufrió una dolorosa derrota por 4 a 0 ante Stade Rennes, el campeón del mundo con Francia en 2018 fue ovacionado por todo el estadio.

FUENTE: TyC Sports

Temas

Te puede interesar