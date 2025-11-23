Alejandro Papu Gómez dejó atrás su sanción de dos años por doping positivo y algunas lesiones que retrasaron su regreso, y volvió a jugar un partido de fútbol oficial luego de 776 días. El mediapunta campeón del mundo con la Selección Argentina ingresó a los 58 minutos en la derrota del Padova ante el Venezia, por la Serie B italiana.
Papu Gómez volvió a jugar un partido tras 776 días de sanción
Papu Gómez dejó atrás su sanción de 2 años por doping positivo e ingresó en el 2° tiempo en la derrota del Padova frente a Venezia por la Serie B italiana.