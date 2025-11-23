Papu Gómez volvió a jugar un partido tras 776 días de sanción

El miércoles 22 de octubre finalizó la sanción por doping positivo que recibió por parte de la Agencia Mundial Antidopaje en 2023, momento en el que vestía la camiseta del Monza. El positivo, sin embargo, fue registrado durante su etapa en el Sevilla. Gómez siempre defendió su inocencia y aseguró que la sustancia detectada (terbutalina) provenía de un jarabe infantil que había tomado accidentalmente. Sin embargo, la pena no sufrió modificaciones.

Entretanto, se entrenó con diferentes clubes de España e Italia hasta recalar en el Padova, donde firmó contrato el mes pasado en condición de agente libre. Podría haber debutado ante Juve Stabia el domingo posterior a la conclusión de la sanción, pero una sobrecarga muscular postergó su regreso.