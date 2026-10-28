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Otro golpe para la Reserva del Verdinegro, que no logra levantar cabeza

El Verdinegro cayó 3-1 ante Colón de Santa Fe, sumó su segundo partido consecutivo sin triunfos y marcha 15° en la tabla con apenas 13 puntos. El equipo de Juan Colarte buscará recuperarse en noviembre, cuando reciba a Central Córdoba.

La Reserva de San Martín no logra encontrar regularidad en el Torneo Proyección. El equipo dirigido por Juan Colarte perdió 3-1 ante Colón de Santa Fe y acumuló su segundo encuentro consecutivo sin victorias, en una campaña que lo mantiene en la parte baja de la tabla.

Los goles del conjunto santafesino, conducido por Miguel Robledo, fueron convertidos por Córdoba, en dos oportunidades, y Estanislao López. Para el Verdinegro, Villafañe marcó el único tanto.

La última victoria del equipo sanjuanino fue ante Deportivo Riestra, por 2-0, con goles de Lucas Acosta y Elías Ibáñez. Desde entonces, no pudo volver a sumar de a tres y quedó ubicado en el puesto 15°, con 13 puntos.

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El equipo de Colarte tendrá dos compromisos durante noviembre para intentar revertir el presente. El primero será el 4 de noviembre ante Central Córdoba, en el predio Emmanuel Más, mientras que el 11 de noviembre visitará a Estudiantes de La Plata.

Ambos encuentros están programados para las 15, en una nueva oportunidad para que el Verdinegro recupere terreno en el campeonato.

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