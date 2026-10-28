Otro golpe para la Reserva del Verdinegro, que no logra levantar cabeza

Los goles del conjunto santafesino, conducido por Miguel Robledo, fueron convertidos por Córdoba, en dos oportunidades, y Estanislao López. Para el Verdinegro, Villafañe marcó el único tanto.

La última victoria del equipo sanjuanino fue ante Deportivo Riestra, por 2-0, con goles de Lucas Acosta y Elías Ibáñez. Desde entonces, no pudo volver a sumar de a tres y quedó ubicado en el puesto 15°, con 13 puntos.