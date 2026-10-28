La Reserva de San Martín no logra encontrar regularidad en el Torneo Proyección. El equipo dirigido por Juan Colarte perdió 3-1 ante Colón de Santa Fe y acumuló su segundo encuentro consecutivo sin victorias, en una campaña que lo mantiene en la parte baja de la tabla.
Otro golpe para la Reserva del Verdinegro, que no logra levantar cabeza
El Verdinegro cayó 3-1 ante Colón de Santa Fe, sumó su segundo partido consecutivo sin triunfos y marcha 15° en la tabla con apenas 13 puntos. El equipo de Juan Colarte buscará recuperarse en noviembre, cuando reciba a Central Córdoba.