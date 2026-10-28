Cristiano Ronaldo le ganó a Messi en la votación del mejor Balón de Oro de la historia

El trofeo reconoce la campaña en la que un CR7 estelar lideró al Manchester United hacia la conquista de la Premier League y la Champions League, consagrándose además como el máximo goleador del certamen británico con 31 conquistas. Aquel fue el primero de los cinco Balones de Oro que cosechó el delantero luso a lo largo de su carrera.

En el segundo escalón de las preferencias de los usuarios quedó la versión de Lionel Messi en 2012, un año calendario inalcanzable desde lo individual en el que el rosarino rompió todos los récords de la disciplina al convertir 91 goles en 69 partidos defendiendo las camisetas del Barcelona y la Selección Argentina.