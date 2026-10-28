Comienza la venta de entradas para Boca - Atlético Mineiro

Cada usuario local, acreditado mediante su documento de identidad, tiene permitido comprar un tope de cuatro accesos, con posibilidad de transferirlos por única vez a otro compatriota. Esta ventana preferencial se extenderá hasta el viernes 30 de octubre.

Apertura general y el turno de los hinchas de Boca

A partir del viernes 30 de octubre, desde las 14 (hora argentina), se habilitará la venta global para todo público sin importar la nacionalidad, abarcando las ubicaciones de Categoría 1 y los remanentes de Categoría 2.

Para la masa societaria de los equipos finalistas, Conmebol y las dirigencias de ambos clubes continúan coordinando las pautas de venta correspondientes a la Categoría 3, reservada para los sectores cabeceras.

La AFA notificó que las entradas destinadas a la parcialidad "xeneize" saldrán al mercado el próximo martes 3 de noviembre, mediante la plataforma virtual del certamen, aunque restan confirmarse los cupos totales asignados y la modalidad operativa para su adjudicación.

La final en Barranquilla representará la primera oportunidad en que el país colombiano aloje una definición a partido único de la Sudamericana. El club argentino irá en busca de su tercera conquista tras las coronaciones consecutivas en 2004 y 2005, mientras que el "Galo" de Belo Horizonte intentará alzar este trofeo continental por primera vez en su historia.

Precios y ubicaciones en el Metropolitano

El cuadro fijado por el organismo rector del fútbol sudamericano se divide en tres segmentos:

• Categoría 1 (250 dólares): sector preferencial en la platea Occidental, situado inmediatamente detrás de los bancos de suplentes.

• Categoría 2 (180 dólares): platea lateral (tribuna Oriental).

• Categoría 3 (90 dólares): populares Norte y Sur, asignadas específicamente a los hinchas de Boca y Mineiro