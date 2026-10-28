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Comienza la venta de entradas para Boca - Atlético Mineiro

Boca y Atlético Mineiro definirán el título de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla. Este miércoles podrán comprar tickets los colombianos.

La Conmebol habilitó este miércoles el operativo de venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026, que disputarán Boca y Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El procedimiento de compra se gestiona íntegramente a través del sitio web oficial de la entidad sudamericana, y prevé un esquema escalonado por etapas.

La fase inicial quedó inaugurada a las 14:00 horas de la Argentina (12 de Colombia) y está reservada de forma exclusiva para los ciudadanos colombianos que residen en ese territorio, quienes pueden adquirir tickets para la Categoría 2 (tribuna Oriental).

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Cada usuario local, acreditado mediante su documento de identidad, tiene permitido comprar un tope de cuatro accesos, con posibilidad de transferirlos por única vez a otro compatriota. Esta ventana preferencial se extenderá hasta el viernes 30 de octubre.

Apertura general y el turno de los hinchas de Boca

A partir del viernes 30 de octubre, desde las 14 (hora argentina), se habilitará la venta global para todo público sin importar la nacionalidad, abarcando las ubicaciones de Categoría 1 y los remanentes de Categoría 2.

Para la masa societaria de los equipos finalistas, Conmebol y las dirigencias de ambos clubes continúan coordinando las pautas de venta correspondientes a la Categoría 3, reservada para los sectores cabeceras.

La AFA notificó que las entradas destinadas a la parcialidad "xeneize" saldrán al mercado el próximo martes 3 de noviembre, mediante la plataforma virtual del certamen, aunque restan confirmarse los cupos totales asignados y la modalidad operativa para su adjudicación.

La final en Barranquilla representará la primera oportunidad en que el país colombiano aloje una definición a partido único de la Sudamericana. El club argentino irá en busca de su tercera conquista tras las coronaciones consecutivas en 2004 y 2005, mientras que el "Galo" de Belo Horizonte intentará alzar este trofeo continental por primera vez en su historia.

Precios y ubicaciones en el Metropolitano

El cuadro fijado por el organismo rector del fútbol sudamericano se divide en tres segmentos:

• Categoría 1 (250 dólares): sector preferencial en la platea Occidental, situado inmediatamente detrás de los bancos de suplentes.

• Categoría 2 (180 dólares): platea lateral (tribuna Oriental).

• Categoría 3 (90 dólares): populares Norte y Sur, asignadas específicamente a los hinchas de Boca y Mineiro

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