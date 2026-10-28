El hermano de Martina lucha por su vida tras el trágico choque de trenes

Detrás de la tragedia hay también una historia familiar. Ana Martina había viajado a España junto a sus padres para conocer a su sobrino, la hija de Jeremías, que nació hace cuatro meses. El encuentro familiar quedó atravesado por el accidente ferroviario que terminó con la vida de la joven sanjuanina y dejó a su hermano internado en estado crítico.

Jeremías también es podólogo y, al igual que Ana Martina, tenía vínculos profesionales con San Juan. La mujer, de 32 años, había ejercido en la provincia hasta febrero de 2025 y luego se radicó en Andalucía.El hermano de Ana Martina lucha por su vida tras el choque de trenes en Toledo

Ahora, mientras la familia atraviesa la pérdida de Ana Martina, la atención está puesta en la recuperación de Jeremías. Su esposa y su pequeña hija permanecen a la espera de novedades sobre su estado de salud.

Un choque que dejó decenas de víctimas

El accidente ocurrió alrededor de las 8.54, entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia española de Toledo. El siniestro involucró a un tren AVE de Renfe y una formación de la empresa Iryo.

El balance difundido durante este miércoles era de al menos 68 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Los equipos de emergencia continuaban con las tareas de asistencia y las autoridades avanzaban en la investigación para determinar cómo se produjo la colisión.