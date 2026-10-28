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El hermano de Martina lucha por su vida tras el trágico choque de trenes

Jeremías Conte Grand viajaba junto a su hermana Ana Martina en el tren que chocó en Toledo. La sanjuanina murió en el accidente y él permanece en estado crítico. Su esposa y su hija de cuatro meses lo esperan.

Jeremías Conte Grand, hermano mayor de Ana Martina, la sanjuanina que murió en el choque de trenes en Toledo, España, permanece en estado crítico.

Ambos viajaban en el vagón 7 de una de las formaciones de alta velocidad que protagonizaron el accidente este miércoles. La mujer murió en el lugar, mientras que él fue trasladado al Hospital de Toledo con heridas de gravedad.

La noticia sobre el estado de salud de Jeremías fue difundida por personas cercanas a la familia. Una allegada pidió que oren por su recuperación y contó que el hombre estaba junto a su hermana cuando se produjo el impacto. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre su evolución médica.

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Detrás de la tragedia hay también una historia familiar. Ana Martina había viajado a España junto a sus padres para conocer a su sobrino, la hija de Jeremías, que nació hace cuatro meses. El encuentro familiar quedó atravesado por el accidente ferroviario que terminó con la vida de la joven sanjuanina y dejó a su hermano internado en estado crítico.

Jeremías también es podólogo y, al igual que Ana Martina, tenía vínculos profesionales con San Juan. La mujer, de 32 años, había ejercido en la provincia hasta febrero de 2025 y luego se radicó en Andalucía.El hermano de Ana Martina lucha por su vida tras el choque de trenes en Toledo

Ahora, mientras la familia atraviesa la pérdida de Ana Martina, la atención está puesta en la recuperación de Jeremías. Su esposa y su pequeña hija permanecen a la espera de novedades sobre su estado de salud.

Un choque que dejó decenas de víctimas

El accidente ocurrió alrededor de las 8.54, entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia española de Toledo. El siniestro involucró a un tren AVE de Renfe y una formación de la empresa Iryo.

El balance difundido durante este miércoles era de al menos 68 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Los equipos de emergencia continuaban con las tareas de asistencia y las autoridades avanzaban en la investigación para determinar cómo se produjo la colisión.

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