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Abuso sexual en una fiesta de Halloween: un futbolista quedó detenido e imputado

Se trata de Dylan Bunda Cortez, de 18 años, acusado por abuso sexual con acceso carnal a una adolescente de 14 años. La Justicia dictó prisión preventiva e investigará el caso durante un año.

Durante la jornada de este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización y control de detención por el hecho ocurrido en Médano de Oro, donde un futbolista del club Alianza de 18 años, identificado como Dylan Bunda Cortez, quedó detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 14 años.

En comunicación telefónica con sanjuan8.com, la fiscal Ingrid Schott brindó detalles precisos de lo resuelto en el tribunal. "Quedó un chico detenido con prisión preventiva y otra persona en investigación bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 14 años", explicó la funcionaria judicial respecto a la calificación del hecho.

Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal detalló las medidas dictadas por la magistrada de la causa tras el pedido de la UFI: "La jueza Flavia Allende dictó un mes de prisión preventiva para el imputado y fijó un plazo de doce meses para la investigación penal preparatoria".

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Respecto al contexto en el que ocurrió la agresión, la fiscal precisó que la reunión no era un evento masivo sino "una fiesta de Halloween entre compañeras de la escuela, donde era algo más íntimo". La denuncia fue radicada formalmente por el papá de la adolescente tras tomar conocimiento de lo sucedido.

Sobre los pasos inmediatos que dará la Justicia en la recolección de pruebas, la fiscal confirmó en la llamada con este medio el cronograma fijado para los próximos días: "La semana que viene declaran las amigas que estuvieron en la fiesta y también le tomarán declaración a la víctima". Además, se confirmó que Lautaro Rivas, también jugador de Alianza, está siendo investigado por no haber intervenido durante la agresión y se lo acusa de haber grabado las secuencias del abuso con su teléfono celular.

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