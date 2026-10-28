Durante la jornada de este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización y control de detención por el hecho ocurrido en Médano de Oro, donde un futbolista del club Alianza de 18 años, identificado como Dylan Bunda Cortez, quedó detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 14 años.
Abuso sexual en una fiesta de Halloween: un futbolista quedó detenido e imputado
Se trata de Dylan Bunda Cortez, de 18 años, acusado por abuso sexual con acceso carnal a una adolescente de 14 años. La Justicia dictó prisión preventiva e investigará el caso durante un año.