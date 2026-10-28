Abuso sexual en una fiesta de Halloween: un futbolista quedó detenido e imputado

Respecto al contexto en el que ocurrió la agresión, la fiscal precisó que la reunión no era un evento masivo sino "una fiesta de Halloween entre compañeras de la escuela, donde era algo más íntimo". La denuncia fue radicada formalmente por el papá de la adolescente tras tomar conocimiento de lo sucedido.

Sobre los pasos inmediatos que dará la Justicia en la recolección de pruebas, la fiscal confirmó en la llamada con este medio el cronograma fijado para los próximos días: "La semana que viene declaran las amigas que estuvieron en la fiesta y también le tomarán declaración a la víctima". Además, se confirmó que Lautaro Rivas, también jugador de Alianza, está siendo investigado por no haber intervenido durante la agresión y se lo acusa de haber grabado las secuencias del abuso con su teléfono celular.