Caso Acueducto: la Justicia ratificó la presencialidad y Andino respondió

Lucero declaró inadmisible la apelación al considerar que la modalidad de participación en una audiencia forma parte de las facultades de conducción del proceso y no constituye una medida de coerción que habilite esa vía de impugnación. También sostuvo que los compromisos laborales, por sí solos, no justifican una excepción a la presencialidad.

La jueza había considerado justificada la ausencia de Andino en la convocatoria del 14 de octubre, pero aclaró que eso no obliga a autorizar su participación remota en la próxima audiencia.

La audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria se realizará el 10 de noviembre, a las 14.30, en la Sala de Audiencias N.º 9. La instancia quedó pendiente luego de que Andino y el senador nacional Sergio Uñac no asistieran a la convocatoria anterior. Las defensas habían argumentado que ambos tenían compromisos laborales.

La investigación comenzó en diciembre de 2025 a partir de una denuncia por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum.

La Fiscalía busca determinar si hubo incumplimientos en las condiciones de los materiales utilizados, posibles sobreprecios u otras irregularidades en la ejecución de la obra.

En septiembre se realizaron allanamientos en oficinas de Krah, una de las principales proveedoras de cañerías para el proyecto. Los investigadores secuestraron documentación y computadoras para su análisis. La causa continúa en etapa investigativa y la audiencia deberá avanzar en la formalización de los hechos atribuidos a los once involucrados.