La ONU advirtió que la revisión de la condena a Cristina Kirchner podría demorar años

Ante una consulta de la agencia EFE, el organismo explicó: “Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años. Una decisión sobre el caso no es inminente”.

Los abogados de la exmandataria, Javier Borrego, Carlos Beraldi y Rafael Valim, presentaron tres solicitudes cautelares. Además de reclamar la suspensión de la inhabilitación y la revisión de las condiciones de detención, pidieron la recomposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que es “imposible que funcione con tres miembros”.

Actualmente, Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en su departamento del barrio porteño de Constitución. La sentencia fue dictada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la investigación por corrupción en la obra pública en Santa Cruz.

La expresidenta anunció en julio que recurriría al Comité, encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aunque sus resoluciones no son vinculantes, la Argentina integra ese acuerdo desde su ratificación en 1986.

El organismo está compuesto por 18 expertos y actualmente es presidido por el surcoreano Changrok Soh. Antes de evaluar una denuncia, debe determinar si cumple con los requisitos formales. Entre ellos, figura el agotamiento de las instancias judiciales nacionales, aunque existen excepciones, por ejemplo, cuando el proceso interno se prolonga de manera indebida.

Además del planteo inicial, los abogados de Cristina Kirchner incorporaron una adenda para informar sobre hechos posteriores. Rafael Valim explicó al portal Todo Noticias, que el documento denuncia presuntos actos de intimidación tras la presentación ante el Comité y aporta documentación oficial de la causa Cuadernos que, según la defensa, contradice un fundamento central de la condena en Vialidad.

El abogado también cuestionó la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de la expresidenta, al considerar que vulneró el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.