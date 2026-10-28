UPCN Vóley inicia en Tucumán la defensa del título en la Superliga

El primer rival será Ferro y marcará también el primer antecedente entre ambos equipos en A1. Ferro vuelve a jugar en el máximo certamen argentino tras 26 años y por eso abrirán el historial en la divisional.

No obstante, ya se enfrentaron en Liga Nacional (A2), cuando UPCN decidió jugar ese campeonato en 2025. Fue en fase regular y los sanjuaninos ganaron 3-0.

Después del debut, el defensor del título jugará el sábado 31 de octubre, a las 11, frente a San Lorenzo, y el domingo 1 de noviembre, en el mismo horario, ante Sonder.

El calendario de UPCN en Monteros

-Jueves 29 de octubre, 18 h: UPCN vs. Ferro

-Sábado 31 de octubre, 11 h: UPCN vs. San Lorenzo

-Domingo 1 de noviembre, 11 h: UPCN vs. Sonder

Los partidos se disputarán en el Polideportivo Municipal de Monteros y podrán seguirse por Fox Sports y el canal de YouTube de Vóley ACLAV.

El recorrido de la Superliga

Después del primer tour en Tucumán, la fase regular continuará en Buenos Aires (12 al 15 de noviembre) y Rosario (26 y el 29 de noviembre).

Luego de la pausa prevista para diciembre, cuando se disputará la Copa ACLAV en Buenos Aires, del 11 al 16 de ese mes, la Superliga retomará su calendario en enero, con tours en Buenos Aires (4 del 14 al 17 de enero) y Comodoro Rivadavia, del 28 al 31 de enero.

La etapa regular concluirá con el Tour 6, del 11 al 14 de febrero, en Buenos Aires.

Los cuartos de final se desarrollarán del 4 al 7 de marzo, las semifinales entre el 17 y el 29 de marzo y la serie final será del 4 al 18 de abril.