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Qué trabajos realizan para mejorar la circulación del agua en el río San Juan

Los trabajos de mantenimiento y encauzamiento registran un avance del 30% y podrían finalizar a mediados de noviembre. La intervención busca reforzar las defensas y reducir el riesgo de desvíos del cauce.

La obra para mejorar la circulación del agua en el río San Juan registra un avance del 30% y tiene prevista su finalización para mediados de noviembre. Los trabajos se desarrollan entre Punta Negra, el puente de calle Las Moras y la parte superior del embalse Quebrada de Ullum.

La intervención apunta a mejorar el escurrimiento del agua, recuperar las defensas existentes y reducir la posibilidad de que el cauce se desvíe hacia sectores no previstos.

Actualmente, las tareas se concentran en la defensa del margen izquierdo del río. En tanto, ya finalizaron los trabajos en el canal ubicado aguas abajo del puente de calle Las Moras, donde también se realizó la limpieza controlada de sedimentos para recuperar la capacidad de conducción del agua.

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El proyecto incluye la reparación de defensas, la colocación de protecciones en sectores expuestos a la erosión y la adecuación del cauce según las condiciones relevadas en la zona.

La obra se lleva adelante en el marco de las acciones de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE). La empresa Indumet SRL está a cargo de la ejecución, mientras que Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) realiza la inspección.

En total, 30 personas trabajan actualmente en la intervención, que busca mejorar las condiciones del cauce y reforzar la infraestructura existente en este tramo del río San Juan.

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