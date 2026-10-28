La obra para mejorar la circulación del agua en el río San Juan registra un avance del 30% y tiene prevista su finalización para mediados de noviembre. Los trabajos se desarrollan entre Punta Negra, el puente de calle Las Moras y la parte superior del embalse Quebrada de Ullum.
Qué trabajos realizan para mejorar la circulación del agua en el río San Juan
Los trabajos de mantenimiento y encauzamiento registran un avance del 30% y podrían finalizar a mediados de noviembre. La intervención busca reforzar las defensas y reducir el riesgo de desvíos del cauce.