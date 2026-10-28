Qué trabajos realizan para mejorar la circulación del agua en el río San Juan

La intervención apunta a mejorar el escurrimiento del agua, recuperar las defensas existentes y reducir la posibilidad de que el cauce se desvíe hacia sectores no previstos.

Actualmente, las tareas se concentran en la defensa del margen izquierdo del río. En tanto, ya finalizaron los trabajos en el canal ubicado aguas abajo del puente de calle Las Moras, donde también se realizó la limpieza controlada de sedimentos para recuperar la capacidad de conducción del agua.