Tras un mes sin sesiones, el Senado retoma la actividad con la reforma de Salud Mental

El proyecto mantiene el carácter excepcional de las internaciones involuntarias, pero establece condiciones más detalladas para aplicarlas cuando exista un riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona o de terceros y no resulte posible una atención ambulatoria. También exige la intervención de profesionales de distintas disciplinas.

El texto tuvo modificaciones durante las negociaciones con los bloques aliados, que plantearon dudas sobre el financiamiento del sistema y la articulación entre Nación y provincias. Por eso, la iniciativa quedó para el tramo final de la sesión.

Incentivos a las inversiones y mercado de carbono

Otro de los proyectos previstos es el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por la Unión Cívica Radical. La propuesta apunta a proyectos de inversión desde los USD 12 millones y busca cubrir un segmento intermedio entre los incentivos para pequeñas y medianas empresas y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La agenda también contempla un marco regulatorio para el mercado de carbono, que permitirá establecer reglas para la titularidad, el registro y la comercialización de créditos vinculados con proyectos que reduzcan o compensen emisiones de gases de efecto invernadero.

Ambas iniciativas forman parte de los acuerdos entre el oficialismo y sectores aliados para avanzar con proyectos que buscan promover inversiones y generar nuevas herramientas económicas.

Santilli deberá presentar su informe de gestión

Durante la sesión también se buscará aprobar un proyecto de resolución para fijar el 18 de noviembre como fecha para que Diego Santilli concurra al Senado a presentar su primer informe de gestión como jefe de Gabinete. La iniciativa fue impulsada por el interbloque peronista y recibió el respaldo de otros sectores.

Además, la jornada estará atravesada por cuestiones políticas vinculadas con la relación entre el Gobierno nacional y sus aliados, así como por las repercusiones de los recientes acontecimientos en Brasil.