Cuando Argentina más lo necesitaba, apareció Julián Álvarez. En el segundo tiempo suplementario del duelo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el delantero nacido en Calchín sacó a relucir toda su jerarquía y convirtió un verdadero golazo para volver a poner en ventaja a la Selección.
¡Apareció la Araña! Julián Álvarez clavó un golazo al ángulo y salvó a Argentina
El delantero cordobés marcó en el segundo tiempo suplementario con un tremendo remate desde afuera del área. Fue su primer gol en el Mundial 2026 y llegó en el momento más importante para la Selección.