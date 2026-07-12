"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Julián Álvarez

¡Apareció la Araña! Julián Álvarez clavó un golazo al ángulo y salvó a Argentina

El delantero cordobés marcó en el segundo tiempo suplementario con un tremendo remate desde afuera del área. Fue su primer gol en el Mundial 2026 y llegó en el momento más importante para la Selección.

Cuando Argentina más lo necesitaba, apareció Julián Álvarez. En el segundo tiempo suplementario del duelo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el delantero nacido en Calchín sacó a relucir toda su jerarquía y convirtió un verdadero golazo para volver a poner en ventaja a la Selección.

La jugada comenzó con un pase del Flaco López, que encontró a Julián con espacios en la puerta del área. El atacante no dudó: acomodó el cuerpo y sacó un potente derechazo que se clavó en el ángulo, dejando sin reacción al arquero suizo.

El estadio explotó con el grito de gol y los jugadores argentinos corrieron a abrazar al cordobés, que encontró su desahogo en el momento más trascendental del campeonato.

Te puede interesar...

El tanto significó el primer gol de Julián Álvarez en el Mundial 2026, un premio a su esfuerzo y a su constante sacrificio para el equipo de Lionel Scaloni. La Araña eligió el mejor escenario posible para romper la sequía y convertirse en el héroe de una noche decisiva.

Con un remate inolvidable, el delantero de Calchín volvió a demostrar por qué es una de las piezas más importantes de la Albiceleste y dejó a Argentina a un paso de las semifinales.

Temas

Te puede interesar