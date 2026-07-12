¡Apareció la Araña! Julián Álvarez clavó un golazo al ángulo y salvó a Argentina

La jugada comenzó con un pase del Flaco López, que encontró a Julián con espacios en la puerta del área. El atacante no dudó: acomodó el cuerpo y sacó un potente derechazo que se clavó en el ángulo, dejando sin reacción al arquero suizo.

¡FSDKLFSDKLFJDKLSFJDSKFJDKLSJF PERO QUÉ GOLAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO POR DIOS!



A los 112', JULIÁN ÁLVAREZ puso el 2-1 ante Suiza en los cuartos de final. pic.twitter.com/QikHSi8CxL — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

El estadio explotó con el grito de gol y los jugadores argentinos corrieron a abrazar al cordobés, que encontró su desahogo en el momento más trascendental del campeonato.