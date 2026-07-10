Con Messi confirmado, Scaloni define quiénes completarán el once para jugar con Suiza

La primera duda aparece en el lateral derecho. Nahuel Molina continúa siendo una opción para arrancar desde el inicio, pero Gonzalo Montiel volvió a meterse en la pelea luego de un buen ingreso frente a Egipto, donde asistió a Lionel Messi en el gol del empate.

La otra incógnita está en el ataque. Messi será el líder ofensivo una vez más, pero Scaloni todavía no definió quién lo acompañará. Julián Álvarez parece sacar una leve ventaja por su movilidad y presión constante, aunque Lautaro Martínez sigue siendo una alternativa de peso y la decisión se conocerá recién horas antes del encuentro.

Más allá de esas dudas, el entrenador tiene prácticamente confirmado el resto de la formación. Emiliano "Dibu" Martínez seguirá en el arco, mientras que Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico completarán la línea defensiva.

En la mitad de la cancha tampoco se esperan cambios. Leandro Paredes continuará como eje del mediocampo luego de su destacada actuación ante Egipto, acompañado por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

El regreso de Paredes le devolvió equilibrio al equipo y fue uno de los puntos altos de la remontada. Además de darle mayor fluidez a la circulación, protagonizó una recuperación clave en los minutos finales que terminó siendo determinante para el triunfo argentino.

La práctica dejó señales

Durante el entrenamiento realizado en espacios reducidos, Scaloni comenzó a probar variantes, aunque sin confirmar el equipo definitivo. La intención del cuerpo técnico es llegar con todos los futbolistas en óptimas condiciones físicas luego del enorme desgaste realizado en los octavos de final.

Si finalmente decide no realizar modificaciones de fondo, el entrenador tendrá la posibilidad de repetir prácticamente la estructura que encontró el funcionamiento en la segunda mitad frente a Egipto, apostando a sostener la intensidad y el protagonismo que llevaron a la clasificación.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

El entrenamiento de este viernes será determinante para despejar las últimas dudas y definir el once que buscará meter a la Argentina nuevamente en las semifinales de un Mundial.

Datos del partido