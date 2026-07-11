La emoción volvió a ganar: así sonó el Himno argentino antes del duelo con Suiza

También Lionel Scaloni apareció visiblemente emocionado durante la ceremonia. El entrenador, artífice del ciclo más exitoso de la historia reciente de la Selección, siguió cada estrofa mientras el estadio se convertía prácticamente en una extensión de cualquier cancha argentina.

El fervor de los hinchas volvió a marcar una diferencia. Desde mucho antes del inicio del encuentro, los alrededores del estadio estuvieron repletos de camisetas albicelestes y el aliento nunca dejó de escucharse. Cuando comenzó el Himno, el acompañamiento a capela terminó de convertir el momento en una escena inolvidable.

Argentina llegó a este compromiso tras superar a Egipto en un vibrante 3-2 por los octavos de final y Lionel Scaloni decidió repetir el mismo equipo para buscar un lugar entre los cuatro mejores del Mundial. Del otro lado esperaba una Suiza ordenada y difícil, pero antes del desafío deportivo hubo espacio para una nueva demostración de identidad y pertenencia.

El premio para el vencedor será enorme: enfrentar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Pero, una vez más, antes de que la pelota comenzara a rodar, el Himno Nacional volvió a recordar por qué cada partido de la Selección trasciende el fútbol y se convierte en un momento de unión para millones de argentinos.

Canal 8, el canal del Mundial en San Juan, acompaña cada presentación de la Selección argentina con una cobertura especial desde Estados Unidos.