Todavía no había empezado el partido, pero la Selección argentina ya había ganado uno de esos encuentros que no aparecen en las estadísticas. En un Arrowhead Stadium teñido de celeste y blanco, el Himno Nacional volvió a regalar una de las postales más emocionantes del Mundial 2026, con miles de hinchas cantando a viva voz y un clima que erizó la piel de todos los presentes.
La emoción volvió a ganar: así sonó el Himno argentino antes del duelo con Suiza
Antes del comienzo del partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el Himno Nacional volvió a convertirse en uno de los momentos más emotivos de la noche. Miles de argentinos coparon el estadio de Kansas City y le dieron un marco único a la salida de la Scaloneta.