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La emoción volvió a ganar: así sonó el Himno argentino antes del duelo con Suiza

Antes del comienzo del partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el Himno Nacional volvió a convertirse en uno de los momentos más emotivos de la noche. Miles de argentinos coparon el estadio de Kansas City y le dieron un marco único a la salida de la Scaloneta.

Todavía no había empezado el partido, pero la Selección argentina ya había ganado uno de esos encuentros que no aparecen en las estadísticas. En un Arrowhead Stadium teñido de celeste y blanco, el Himno Nacional volvió a regalar una de las postales más emocionantes del Mundial 2026, con miles de hinchas cantando a viva voz y un clima que erizó la piel de todos los presentes.

Como viene ocurriendo desde el inicio de la Copa del Mundo, los fanáticos argentinos volvieron a copar buena parte de las tribunas y transformaron la previa en una verdadera fiesta. Banderas, camisetas, bombos y el inconfundible aliento de la hinchada acompañaron la salida del equipo de Lionel Scaloni en un partido decisivo frente a Suiza por los cuartos de final.

Las cámaras recorrieron uno a uno los rostros de los futbolistas mientras sonaban las estrofas del Himno. Lionel Messi, con gesto sereno y mirada fija, volvió a vivir el momento con la intensidad que caracteriza cada presentación mundialista. A su lado, el resto del plantel acompañó la canción patria con evidente concentración, consciente de lo que estaba en juego.

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También Lionel Scaloni apareció visiblemente emocionado durante la ceremonia. El entrenador, artífice del ciclo más exitoso de la historia reciente de la Selección, siguió cada estrofa mientras el estadio se convertía prácticamente en una extensión de cualquier cancha argentina.

El fervor de los hinchas volvió a marcar una diferencia. Desde mucho antes del inicio del encuentro, los alrededores del estadio estuvieron repletos de camisetas albicelestes y el aliento nunca dejó de escucharse. Cuando comenzó el Himno, el acompañamiento a capela terminó de convertir el momento en una escena inolvidable.

Argentina llegó a este compromiso tras superar a Egipto en un vibrante 3-2 por los octavos de final y Lionel Scaloni decidió repetir el mismo equipo para buscar un lugar entre los cuatro mejores del Mundial. Del otro lado esperaba una Suiza ordenada y difícil, pero antes del desafío deportivo hubo espacio para una nueva demostración de identidad y pertenencia.

El premio para el vencedor será enorme: enfrentar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Pero, una vez más, antes de que la pelota comenzara a rodar, el Himno Nacional volvió a recordar por qué cada partido de la Selección trasciende el fútbol y se convierte en un momento de unión para millones de argentinos.

Canal 8, el canal del Mundial en San Juan, acompaña cada presentación de la Selección argentina con una cobertura especial desde Estados Unidos.

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